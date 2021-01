Recenzia LAMAX Dots 2 - zaujímavé slúchadlá s Qi Wireless dobíjaním

Spoločnosť LAMAX nám zaslala do redakcie na otestovanie slúchadlá LAMAX Dots2. Môžu tieto špunty bojovať medzi toľkou konkurenciou?

Úvod

Spoločnosť LAMAX Electronics sa posledné roky rozmáha na našom trhu a nie je divu. Za rozumné peniaze dokáže ponúknuť slušné produkty. Tentokrát to sú LAMAX Dots2.

LAMAX Dots2 dorazili v jednoduchej malej krabičke, kde nájdeme nabíjací dock, dvojicu slúchadiel, USB-C nabíjací kábel a vymeniteľný gumený náušnik s návodom. Na obale nájdeme základné informácie ako podporu Siri a Google Asistenta, výdrž na batériu či podporu pre BT5.0

Tieto slúchadlá sú sú symetrické aj keď na nich nájdeme L/R z dôvodu ovládania. Inak je skoro jedno, do ktorého ucha ich vložíte. Maximálne si prehodíte kanály. Nanešťastie L/R je napísané na slúchadlách malým bielym písmom, čo samozrejme v noci nie je možné veľmi vidieť. Nabíjacia krabička (dock) je široká približne ako 2-eurová minca, pričom je rovnako aj takto vysoká. Osobne sa mi obal veľmi páčil a plast je veľmi príjemný na dotyk. Osobne ma občas zvádzal k hraniu sa a hádzaniu s obalom. Bohužiaľ jeho vyššia výška bráni k pohodlnému noseniu vo vrecku nohavíc.

Na zadnej strane nabíjacej stanice nájdeme USB-C konektor a vpredu zase 4 LED indikátory batérie. Krytka drží magneticky a musím povedať, že veľmi dobre aj v otvorenej podobe. Slúchadlá sa tiež umiestnia samé pomocou silného magnetu. Zo spodu slúchadlá je však klasický konektor 2-pinový pre dobíjanie. Na slúchadlách ešte nájdeme veľké „A“ , pod ktorým sa skrýva tlačidlo pre ovládanie a párovanie slúchadiel. Ako som už naznačil, obe slúchadlá sú symetrické a neexistuje niečo ako „master-slave“ a tak tu nenájdeme prakticky žiaden vstupný lag. Nabíjací dock váži 32 gramov a samotné slúchadlo len 3 gramy.

Na jedno nabitie vydržia samotné slúchadlá do 6 hodín. V praxi som sa k tejto hodnote dokázal aj reálne priblížiť a počas celej doby testovania, cca 14 dní som nenabíjal stanicu ani raz. Výrobca tvrdí, že slúchadlá nabije dock až 5-krát. Dock má kapacitu 550 mAh a podporuje Qi Wireless nabíjanie, čo mimochodom výrobca ani poriadne nepropaguje. Dozviete sa o tom len vďaka pohľade na krabičku. Na samotnom docku o podpore Qi Wireless nie je ani zmienky.

Slúchadlá dobre sedia do uší a prakticky nevypadávajú. Aj keď mi počas testovania raz či dvakrát z jedného ucha vypadli. Prekvapila ma kvalita mikrofónov. Už pri použití jedného slúchadlá ma druhá strana počula bez problémov. Meniče sú schopné prehrávať frekvenčný rozsah 20 Hz – 20 KHz. Ste tak obmedzený basmi pod 50 Hz. Na druhej ide o štandardnú hodnotu pre lacné zariadenia.

Prax

Páčilo sa mi prakticky okamžitý párovanie, nedochádzalo k žiadnemu opozdeniu. Asi najviac sa mi pozdával rap a Hip-Hop kde majú vyvážené basy. Ak hľadáte prebasované basy, tak zvoľte niečo iné. Výšky boli tiež v poriadku. Celkový dojem z rockovej hudby bol však slabší. Zrejme pre obmedzený rozsah slúchadiel. Slúchadlá sú dostatočne hlučné a budete ich používať maximálne na 80% hlasitosti. Ako som už spomínal vyššie bez problémov som sa dostal k 4.5 – 5 hodinám prehrávania hudbu, no najčastejšie ich i tak budete používať dlhšie (budú sa dobíjať cez dock). Slúchadlá dobre držia v ušiach ale osobne preferujem iné zaoblenie náušnikov. Ovládanie je klasické – dvojité kliknutie posun skladbu vpred a trojité kliknutie zase dozadu. Jedným klikom hudbu zapnete alebo pozastavíte. Dlhým podržaním zase vyvoláme Siri / Google Asistenta. Celkový dojem zo slúchadiel mám skôr nadpriemerný.

Záver

Slúchadlá LAMAX Dots2 sa medzi konkurentami určite nestratia. Potešia veľmi malým nabíjacím dokom, dobrou výdržou a veľmi slušným zvukovým podaním vzhľadom na cenu. Osobne mi nevyhovoval tvar slúchadiel ale niekto môže oceniť ich symetriu. Kladne hodnotím to, že slúchadlá nie sú master-slave a tak tu nemáme skoro žiadnu odozvu. Nabíjací dock poteší podporou bezdrôtového nabíjania, čo nechápem, že to na docku nie je nikde uvedené. Dock je veľmi dobre spracovaný a príjemný na dotyk. Za cenu okolo 50-60€ ich kľudne môžete zadať do svojho hľadáčika.