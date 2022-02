Recenzia: Horizon Forbidden West - najnovšia pecka pre PS5

Keď v roku 2017 vyšlo Horizon Zero Dawn očakávania boli veľké a nakoniec aj splnené. Z môjho pohľadu to bola hra, ktorá vedela nielen využiť plný potenciál konzoly PS4 Pro ale miestami to dokonca vyzeralo, že práve kvôli tejto hre vyšla nová konzola.

Úvod

Recenziu na pôvodnú hru som priniesol skoro pred 5 rokmi, človek ani neuverí ako doba ubehla. Pokračovanie s titulom Horizon: Forbidden West sa presúva do novej lokácie za hranice zakázanej zóny, kde sídlia rôzne kmene. Aj v tomto prípade sa celá hra točí okolo jednej postavy s menom Aloy.

Keďže už pôvodná hra mala pomerne zložitý dej, tak autori zakomponovali do pokračovania skrátené cutscény z pôvodnej hry, za čo ich chválim. Prvé hodiny, cca 5 – 6 hodín je hra veľmi pomalá, priam nudná. Predpokladám, že sa na tom zhodne väčšina recenzentov a hráčov. U pôvodnej hry som bol zvyknutý, že sa niečo deje a tu sa vlastne nedeje absolútne nič.

Hra začína až s prvým bosom, kde vlastne končí prequel. Svet upadá do akejsi agónie a zachrániť planétu môže len GAIA. Aloy sa prvé hodiny snaží nájsť počítačový program aby zvrátila nevyhnutný zánik. Na druhej strane sa vynára mnoho otázok, avšak chýba tajomnosť z prvého dielu.

Nastavenia hry sú pomerne rozsiahle, asi najviac vyčnieva možnosť prepnúť medzi 4K rozlíšením s 30 FPS a 1440p rozlíšením v 60FPS. Viem a je mi jasné, že veľa hráčov bude trucovať, že ako je možné, že k dispozícii je nová konzola a už nedá ani 4K60. Na jednej strane súhlasím, na druhej strane sa pozrime ako zdraželi materiály a čipy.

Neviem si predstaviť, že by do konzoly za aktuálnej situácie mohol byť akokoľvek rentabilný ešte výkonnejší a drahší čip. Osobne si však myslím, že tým, že hra je optimalizovaná aj pre PS4, nedokáže úplne profitovať z výkonu PS5. Je pravda, že cítiť rýchle načítavania z SSD a tiež je pomerne dobrá podpora DualSense ovládača ale popravde som čakal hlavne v druhom prípade málinko viac. Veľmi pekne funguje pri používaní luku, hádzaní lana a prostredie hry dotvára aj integrovaný reproduktor. Ale taký Ratchet and Clank z ovládača profituje o dosť viac.

Na hre sa mi znova páči ako dokáže relatívne rýchlo meniť prostredie cez džungle, zasnežené hory, púšte či more. Mapa z môjho pohľadu nie je nijak veľká ale na jej objavenie budete potrebovať určite pár desiatok hodín. Autori na to mysleli a zabudovali cez ohniská rýchle cestovanie. Graficky je hra skutočne impozantná, značne využíva RayTracing a kvalita textúr je „brutálna“.

Výkon získava opäť rozmazávaním scén v dolnej časti, hlavnej pri rýchlejších pohyboch, to však nie je nijak rušivé. Samozrejmosťou je HDR a celkovo sú farby značne prepálené. Mne to nevadí a mám rád presatúrované farby, vyzerá to síce viac plasticky ale hra sa ani nesnaží byť nejako realistická. Narazil som dokonca aj na nejaké framedropy či sem-tam občasný bug, ale vzhľadom rozsiahlosť hry je to absolútne zanedbateľné.

V hre pribudlo zopár gadgetov, jedným z nich je akési lano na priťahovanie vecí, ďalej je to padák, (takže viete skákať z rôznych skál) či výstroj na potápanie. Medzi novými prvkami je tiež lepšie lezenie po stenách. Inak je hra viac-menej identická ako predchodca. Hlavným gadgetom je stále Focus, teda skúmanie okolia a tiež schopnosť spomaliť čas.

Postavu môžete rozvíjať cez viacero stromov zručností. Zbrane majú zase viacero druhov nábojov / šípov. Líšia sa hlavne využitím. Náročnosť hry mi príde na „normálnej úrovni“ dosť vysoká. Hlavne boje so strojmi, pritom paradoxne boje s inými NPC nie sú žiaden problém. Inak jednou z hlavnou činností je „craftenie nových vecí“.

Nechýba tiež možnosť obsadiť / ovládať stroje a jazdiť na nich, tentokrát už k tomu nepotrebujete žiaden výskum a mnoho ďalšieho (možnosť ovládnuť stroj aby bojoval za vás....) V hre je aj pomerne dosť vedľajších misií, avšak všetky sú dosť repetitívne a aj nudné, pretože vo finále je to o tom istom.

Do hry pribudla aj kartová hra Machine Strike, k dispozícii je postupne počas priebehu hry. Počas progresu sa tiež stretnete so závodmi na strojoch a dobré spestrenie sú pre mňa predovšetkým výzvy v arénach. Máte si možnosť natrénovať nové súbojové systémy a štýly.

Záver

Horizon Forbbiden West je určite skvelá hra a výborné pokračovanie. Grafika je impozantná ale stále nemám pocit, žeby hra dokázala využiť potenciál nového ovládača. Vadila mi náročnosť v základnom režime, hlavne v prípade v bojoch so strojmi. Rozmanitosť prostredia, nové minihry a prvky dávajú pocit, že hra dospela a je o kúsok ďalej ako predchodca. Boje sú viac-menej rovnaké a to platí aj o zbraniach. Dobre je vymyslený vývojový strom hlavnej postavy. Príbeh je pútavý ale prvých 5-6 hodín by som si vedel predstaviť úplne inak. Myslím si, že viacero hráčov dosť odhovorí, pretože je vyslovene až na pár dialógov úplne nudný, je nutné to „preskákať“. Aj napriek určitým negatívam si myslím, že Horizon: Forbbiden West bude útočiť na hru roka. Konkurenta bude mať asi len jedného – nový God of War. Ak sa ma pýtate, tak pokračovanie prekonalo predchodcu. Mimochodom môžete si tiež zakúpiť PS4 verziu a potom zadarmo aktualizovať na PS5.