Recenzia Crash Bandicoot 4: It's About Time - radšej si kúpte ešte jeden ovládač

Neexistuje asi väčšia herná ikona, ktorú je možné spojiť s nejakou konzolou či počítačom. Crash Bandicoot je na západe značka, vďaka, ktorej je dnes SONY PlayStation tam kde je. Po dlhých rokoch sme sa dočkali (v roku 2017) remastra výborných troch dielov, vlani prišli zase závody a tak bolo len otázkou času kedy nás autori potešia ďalším dielom. Ten vyšiel konečne minulý týždeň pod názvom Crash Bandicoot 4: It’s About Time, tak sa na neho spolu pozrieme.

Úvod

Hra je priamym pokračovaním Crash Bandicoot: Warped, pričom Crash sa spolu so sestrou Coco ocitá v alternatívnom svete. Úlohou Crasha je ako obyčajne zastaviť Doktora NeoCortexa a Doktora Nefarious Topy pred ovládnutím mnoho-vesmíru. Do hry tentokrát vstupujú nové kvantové masky, tzv. Quantum Mask.

Hra bola kompletne prepracovaná od základu, pričom si zachováva ducha pôvodnej trilógie. Ako som už naznačil vyššie, do hry boli pridané kvantové masky, pričom každá z nich má iné schopnosti. Jedna dokáže meniť polaritu, ďalšia ovláda čas a pod. Celkovo sú dostupné 4 masky. Okrem klasických hrdinov vstupujú do hry aj Tawna (priateľka Crasha), krokodíl Dingodile či Cortex. Každá postava má unikátne schopnosti, avšak je možné za ňu hrať len vo vybraných leveloch. Spolu tak môžete hrať až za 5 postáv.

Veľkou zmenou je hrať v tzv. „modernom štýle“, s možnosťou prepnutia do retro módu. Rozdiel je v tom, že máte neobmedzený počet životov a vždy začínate od posledného „checkpointu“. Retro je klasický mód, kde vyzbieranie 100 jabĺk, znamená extra život. Po minutí všetkých životov musíte reštartovať celý level. Je to značné oživenie hry a možno aj čiastočné zjednodušenie. Boli totiž situácie, resp. levely, pri ktorých som minul aj 40 – 50 životov. Po prejdení každého levelu dostávate bonusy vo forme kryštálov (gemov), pričom sa vám odomykajú skiny pre Coco a Crasha. Okrem toho hľadáte VHS kazety, ktoré odomykajú skryté levely, a áno, nechýbajú ani klasické bonusové levely. Niektoré levely majú inak, aj napriek svojej linearite, minimálne 2 cesty ako sa dostať ďalej. Jedna je jednoduchšia a druhá zložitejšia.

Mimochodom, Crash vie v novej hre behať po určitých stenách. Zábavnejšie sú ale paradoxne po čase ostatné postavy, je to zrejme preto, že sú neokukané. Hra s novými maskami je značne náročná a podobá sa na „jednotku“. Počas rôznych preskokov či uhýbaní musíte používať kvantové masky napríklad na zmenu dimenzie objektov, spomalenie času a pod. Ako som už naznačil vyššie, hra je dynamickejšia, náročnejšia a hlavne musíte používať viac tlačidiel. Napríklad pri preskočení zmeniť dimenziu objektu, a pri dopade opäť zmeniť dimenziu. Podobne to funguje aj pre staré známe TNT. Autori si popravde dali na tejto novej mechanike s maskami záležať a je to vidieť.

Každý z hrateľných charakterov má unikátne zbrane. Tawna má hák na priťahovanie objektov, krokodíl Dingodile vákuovú zbraň, ktorá môže nasávať debničky či nepriateľov a strieľať objekty, - ciarka či Cortex laserovú zbraň, ktorá môže útočiť alebo premieňať objekty na rôzne fyzikálne skupenstvá.

Okrem základných asi 30 levelov, ktoré sú umiestnené na „mape dimenzie“, boli pridané aj „flashback levely“. Tie sú určené pre jednotlivé postavy a vracajú postavy udalosťami pred prvou hrou. Celkovo je dostupných približne 40-45 levelov. Okrem toho sú pridané rôzne módy, aký je napríklad N-Verted mód, ktorý obracia farby (invertuje farby, aktivuje obrazový filter či otočí levely...). Za všetky tieto levely a nastavenia sú potom odmeny vo forme diamantov. Hra je rozdelená na 10 svetov, ktoré sú prepojené a odomykajú sa postupne. Niektoré svety majú viac a niektoré menej levelov. Musím povedať, že v rozmanitosti si žiadne medze autori nekládli a nájdeme tu všetko – od posmrtného „života“, cez zasnežené levely a džungle až po obdobie vrcholu čínskej kultúry. Prakticky sa žiadne levely neopakujú a nepriatelia sú unikátni.

Graficky hra vyzerá priam úžasne, a to som vravel už pri remastri. Tu sa autorom podarilo posunúť Crasha ešte prinajmenej o jeden level. Popravde tešil som sa na každý nový level a svet, ktorý preskúmam. Detaily sú prepracované veľmi pekne a aj keď som bol spočiatku skeptický voči inovovanej kreslenej grafike, vyzerá absolútne super. Crash je mierne oproti predchádzajúcim dielom prepracovaný ale vďaka skinom si ho môžete prepnúť do pôvodnej podoby z „jednotky“. A mimochodom, ako som spomínal je tu mnoho odkazov na prvú hru, vrátane prvého levelu, ktorý začína na pláži a nielen to. Levely sú tentokrát lineárne a nemôžete si ich vyberať, tak ako tomu bolo v druhom a treťom diele.



Nové levely sú výrazne dlhšie, sú komplikovanejšie a prinesú mnoho rozbitých ovládačov. Je to tak. Nový Crash Bandicoot 4 je enormne náročný. Párkrát sa mi stalo, že som už asi zvážil všetky možnosti ako prejsť určitú pasáž a spoliehal som sa len na určitý glitch, kde sa zaseknem o stenu a podobne. Niekedy som mal jednoducho taký pocit, že level nie je možné prejsť. Lepšie mohla byť spracovaná práca s kamerou, pretože občas nevidíte na pokračovanie levelu a skôr hádate. Inak sa dá použiť pravá páčka a pozrieť ako asi bude level pokračovať. Myslím si, že okrem „day-one-patch 1.02“, ktorý má necelých 5GB sa ešte budú upravovať určité levely. A mimochodom pri zapnutom modernom móde, pribudol krúžok, ktorý ukazuje miesto dopadu. Autori tým chceli zjednodušiť už tak enormne náročnú arkádu. Skvelú hru doplňuje veľmi slušný dabing a sountrack. Určite by som spomenul level, kedy prechádzate mestom a do pozadia vám hrá jazzová hudba. Celkový dojem z levelu je skvelý.