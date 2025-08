Razer Kraken V4 – herné slúchadlá pre náročnejších hráčov

Razer patrí už roky medzi najznámejšie herné značky a Kraken headset zase medzi ich najznámejšie herné headsety. Najnovšia verzia V4 prináša viacero vylepšení, ktoré by mali uspokojiť aj tých náročnejších používateľov. Pre mnohých ľudí je podstatnou otázkou, či sú Kraken V4 len herné slúchadlá alebo sa oplatia aj na počúvanie hudby. V tejto recenzii sa zameriam na obidve stránky – gaming aj hudba.

Dizajn a komfort

Razer Kraken V4 na prvý pohľad upúta svojím robustnejším dizajnom. Slúchadlá sú vyrobené z kombinácie kvalitného plastu a kovových častí - na tých najviac namáhaných miestach. Náušníky pokrýva príjemný materiál – jemná látka a dostatok vnútornej peny, vďaka čomu som dokázal mať slúchadlá na hlave aj dlhší čas. Prítlak na uši je veľmi dobre vyvážený, nie je ani silný, ani slabý – slúchadlá pevne držia, no takmer netlačia. Popravde na takýto decentný prítlak nie som zvyknutý u herných slúchadiel. Hlavový most používa rovnaký materiál ako náušníky…

Slúchadlá vážia 350g a v kombinácii s decentným prítlakom na uši, ich dokážete mať na hlave pomerne dlhú dobu bez toho aby ste cítili nejakú bolesť okolo uší.

Pripojenie, Softvér

Razer Kraken V4 disponuje viacerými možnosťami pripojenia: bezdrôtovo v pásme 2,4GHz pomocou USB-C donglu, cez Bluetooth 5.3 alebo káblovo cez USB-C/USB-A kábel, ktorý poslúži rovno aj na nabíjanie.

Bezdrôtová verzia by mala ponúknuť až 70 hodín výdrže bez RGB osvetlenia (približne polovicu z toho s RGB).

Headset je kompatibilný s viacerými platformami ako napríklad: PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck a samozrejme aj s mobilom.

Softvér Razer Synapse poskytuje viacero možností nastavenia – vybrať si môžete z EQ predvolieb (Game, Movie, Music, Custom), upravovať basy cez Bass Boost, dolaďovať mikrofón, vypínať či zapínať RGB podsvietenie a aktivovať THX Spatial Audio (dostupné len na PC). Jednotlivé módy sa dajú prepínať aj na pravom náušníku.

Pri mojich testoch sa výdrž na jedno nabitie pohybovala na úrovni 64 hodín – samozrejme reálna výdrž bude u každého trocha iná, hlavne podľa hlasitosti. Navyše tieto slúchadlá neboli úplne nové…

Hry

Ak strávite so slúchadlami niekoľko hodín hrania, oceníte pomerne detailný prenos zvukov. Slúchadlá sú vybavené 40mm Razer TriForce Titanium meničmi, ktoré produkujú frekvenčný rozsah 20 Hz až 28 kHz. Pri hrách ako Counter-Strike 2 alebo Apex Legends som vedel pomerne isto určiť smer zvukov – aj keď popravde tieto hry nie sú moja parketa . THX Spatial Audio pomáha zase pri o niečo lepšej orientácii v jednotlivých scénach. Verím tomu, že by serióznejší hráči ako ja, ocenili tieto features ešte viac.

Slúchadlá sú viac ladené basovo a preto si možno viac užijete silnejšie explózie, či dunivé efekty. Čiže ak hľadáte práve takýto smer, Kraken V4 by ste mali zaradiť do výberu.

Ak by ste siahli po drahšej verzii Pro, dostanete navyše haptickú odozvu, čo zase prináša inú dimenziu do hrania. Ale verím tomu, že to nevyužijú samozrejme všetci. Menšou nevýhodou preferovaných basov môže byť potlačenie iných jemnejších alebo vyšších zvukov.

Čo oceňujem na Kraken V4 je vysúvateľný mikrofón (HyperClear Super Wideband mikrofón) , ktorý má veľmi dobré filtrovanie okolitého hluku. Pre mute mikrofónu nepotrebujete samotný mikrofón zasunúť, stačí stlačiť tlačidlo na ľavom náušníku.

Malým mínusom mikrofónu je fakt, že niekedy ide tažšie zasunúť späť do náušníka.

Hudba

Všeobecne platí, že väčšina herných slúchadiel prioritizuje gaming pred hudbou – na to je určený iný typ slúchadiel (aj keď taký Fractal Design Scape presvedčuje o niečom inom).

Toto platí aj pri Kraken V4 – v štandartnom hernom móde je hudba tlmená a prevládajú basy. Hudobný mód, to z veľkej časti napraví ale stále cítite, že to má od kvalitného hudobného zážitku trocha ďaleko. Ak sa chcete priblížiť k niečomu decentnému, musíte sa pohrať s ekvalizérom a potom dokážete z Kraken vytiahnuť pomerne dobrý výsledok – aspoň na herné slúchadlá.

Celkovo však v tomto smere spravili v poslednej dobe herné slúchadla pomerne výrazný skor vpred.

Záver

Razer Kraken V4 je headset, ktorý sa snaží uspokojiť hlavne hráčov – ponúka vynikajúci komfort počas dlhého hrania, široké možnosti pripojenia, či THX Spatial Audio, ktorá niektorým hrám dodá to pravé orechové... Pri hudbe si po úprave ekvalizéra tiež užijete pomerne kvalitnejšie počúvanie hudby.

Cena slúchadiel sa pohybuje dnes na úrovni 200 Eur, čo síce nie je máľo ale treba si uvedomiť, že do rúk dostanete slúchadlá, ktoré sú skvelé pri hraní hier a zároveň ponúkajú decentné počúvanie hudby.