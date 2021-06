Ratchet & Clank: Rift Apart je prvá skutočná PS5 hra, ktorú musíte mať!

Úvod

Nie je veľa hier, na ktoré som sa takto tešil a zároveň som nemal nijako extra veľké očakávania. Už s príchodom novej generácie konzol som mal veľa očakávaní, ktoré zostávali nenaplnené. Prakticky takmer rok sme tu nemali exkluzívny titul pre konzolu PlayStation 5 a revolučný ovládač DualSense ostával nevyužitý. Samozrejme ste zo začiatku mohli smútiť, že konzoly nie sú dostupné. Dostupnosť sa pomaly zlepšuje a konzoly sa pomaličky dostávajú na trh. Ak ste doteraz nemali konzolu, smútiť nemusíte, až doteraz.



Ratchet and Clank: Rift Apart je úplne prvý plne PS5 “ready” titul. Po prvých traileroch a in-game videách som vedel +/- čo očakávať, realita ma však viac než prekvapila.

deštrukčný model

Už po 15 - 20 minút je z hry „akčňák“ ako sa patrí. Proste pecka... Pravdupovediac, nepamätám si, kedy som naposledy odohral hru s takým nadšením až do konca, a trvalo mi to približne 3 dni. Hra je skrátka viac než nákazlivá a pecka je slabé slovo. Je to presne to, čo väčšina old-school game-rov očakáva. Strieľačka s arkádou a jednoduché RPG v jednom. Osobne nemám rád hry, kde môžete „craftiť do aleluja“ a mať gear od výmyslu sveta ale vo finále je hrateľnosť slabá. V tomto smere je hra pomerne obmedzená a čo sa týka zbraní nájdete tu približne 20 modelov rovnako ako v predchádzajúcom diele. Mne to osobne vadí a práve odomykanie nových bláznivých zbraní je jeden z hlavných “drivoch” pre posun v hre. V podstate čím ďalej postupujete v hre, tým šialenejšie zbrane sú dostupné. Nájdeme tú plazmové zbrane, RPG, granáty a špeciality, ktoré nebudem odhaľovať. Návod pre recenzentov od SONY je pomerne prísny, takže nemôžem všetko špecifikovať.

jednoduchá fyzika

Jednotlivé vybavenie pre hlavnú postavu je skôr kozmetické a mimo najťažšej úrovne nemá veľký vplyv na hru. Mne to však osobne vôbec nevadí.

"Ja som PlayStation alebo ako to bude ďalej"

DualSense ovládač má veľmi dobrú integráciu a dovolím si tvrdiť, že sa približuje k SONY deme na 80%. Beh, lietanie, ovládanie zbraní či niektoré efekty simuluje veľmi dobre a dotvára už výborný dojem z hry. A áno funguje aj adaptívny trigger (pre zbrane). Skvelá práca!

Hra vás na jednej strane motivuje zbierať rôzne kryštály, skrutky či mince ale na druhej strane ak nebudete robiť vedľajšie misie tak o veľa neprídete. Pridá to však pár extra hodín zábavy.

V hre vstupujete do líšky a jeho mechanického kamaráta, ktorých úloha je v skratke zachrániť multivesmír. Ratchet sa snaží nájsť svojich predkov, tzv. Lombaxov, k čomu vyvinie novú zbraň „Dimenzionátor“. Antagonista je známy záporák Dr. Nefaria. Tomu sa podarí túto zbraň získať. Tá je schopnú otvárať nové dimenzie. Hlavný protagonista Ratchet a Clank sa ocitnú v rozvrá-tenom svete a Ratchet nachádza svoje druhé “ja” v ženskej forme Rivet. Osobne mi nová postava prišla ešte príjemnejšia než sám Ratchet, veľké plus je aj dabing v podaní Jennifer Hale. Inak hra má titulky v češtine. Opätovne autori zakomponovali slušný humor a občas hra urobí úsmev na tvári.

minihra



Páči sa mi, že napriek tomu, že do hry vstupuje ako postava Rivet, robot Clank nie je úplne vonku z hry a nájdeme tu aj viacero minihier, ktoré sú určené práve pre Clanka.

Grafické prostredie hry je úžasné. Neviem či je to náhoda ale mal som pocit, že posledný Crash and Bandicoot 4 a nový Ratchet and Clank: Rift Apart majú veľa spoločného. Aj v Ratchetovi sa menia planéty a sú značne rozmanité. Hra má krásnu kreslenú grafiku a výborne implementovaný Ray-Tracing. Hlavne odrazy, časticové efekty pri rozbití predmetov a taktiež efekty zbraní vytvára-jú pocit next-gen konzoly. Musím však uznať, že aj hra Ratchet and Clank s HDR pre PS4 Pro už vyzerala skvelo. Hra inak podporuje 4k rozlíšenie s plným ray-tracingom alebo 60 FPS pri adaptívnom rozlíšení s aktívnym RT. Prípadne, môžete zapnúť nižšie rozlíšenie a efekty a mať lepší výkon, čo to však v praxi znamená, okrem zhoršenia kvality som nezistil. 60FPS s RT využíva zrejme neurónové siete Fidelity FX pre konzoly. Funguje to pomerne pekne avšak mne osobne nevadí ani 30FPS za cenu lepšej kvality. Inak rohy sú vyostrené, aj pri najvyššom rozlíšení ale to si ukážeme na obrázkoch. Autori sa zrejme týmto spôsobom snažili získať nejaký extra výkon navyše. Aj v novej hre je integrácia HDR veľmi dobrá. Pre mňa je toto jednoznačne najlepšie vyzerajúci titul pre PlayStation a jeden z top titulov vôbec (ak započítam aj PC tituly).

porovnanie jednotlivého nastavenia kvality

Záver

V hre nájdeme staronových protagonistov i antagonistov avšak autori si pre nás prichystali tiež nové postavy, ktoré nám rýchlo prirastú k srdcu. Nechýba už overený humor z predchádzajúcich dielov a hrateľnosť, ktorá vás usadí ku konzole na niekoľko desiatok hodín. Samozrejme neočakávajte titul s 50 hodinami ale na slušných 20-25 hodín s možnosťou opakovania, pričom vás hra bude stále baviť, sa môžete tešiť. Niekoho zamrzia však absentujúce hlbšie vedľajšie misie a ich slabší počet. Po grafickej stránke nám nový Ratchet and Clank ukázal, čo vlastne môžeme od PS5 očakávať. Hra vyzerá skvelo, výborne je implementovaný ray-tracing a dualsense ovládač a k to-mu hru dotvára slušný soundtrack. Odporúčam hru hrať so slúchadlami s podporou 7.1 zvuku, resp. 3D zvuku.

Mimochodom hra konečne profituje z rýchleho SSD a načítavanie hry a jednotlivých lokácií je prakticky instantné. Áno hra má pár glitchov a bugov, pričom som bohužiaľ na ne narazil aj po prvom veľkom “day-one” patchi, avšak je ich tak mizivé percento, že to na kvalite hry neuberá. Ak už sa niekde skutočne zaseknete v textúre ako sa to stalo mne pred koncom hry alebo ako som spadol z alternatívneho rifu priamo na hlavnú mapu, tak väčšinou vďaka SSD je možné hru načítať z veľmi blízkej lokácie. Za celú dobu hry som narazil inak len na 3 bugy / glitche. Ak si uvedomíme, ako veľký titul to je, tak je to skvelé. Súhlasím, že niekoho môže mrzieť, že SONY tento titul na PS4 už neuvedie, ale musím uznať, že predovšetkým 3D audio a hlavne integrácia DualSense a SSD sú hlavné výhody novej generácie konzoly (PS5). Neviem si úplne predstaviť, ako by ste ovládali jednotlivé zbrane či antigravitačné topánky. Nehovoriac o tom, že DualSense pomerne dobre simuluje prostredie hry. Na záver si len prajem, nech toto nebude jediný Ratchet and Clank na túto generáciu konzol, bola by to škoda (ako tomu bolo v prípade PS4). Aj keď sa možno zdá, že séria je už otrepaná, stále ponúka šialenú hrateľnosť a ešte šialenejší prístup. Za mňa je toto už jasný titul roka.

na záver malý glitch...