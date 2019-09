Prvý slovenský test 3D tlačiarne

Táto recenzia je opäť veľmi nezvyčajná pretože prvýkrát spolu nazrieme do sveta 3D tlačiarní. Na trhu máte veľké množstvo 3D tlačiarní, nám sa však dostala do testu cenovo zaujímavá čínska tlačiareň Alfawise EX8 s veľmi dobrým hodnotením na stránke predajcu.

Balenie

Alfawise EX8 dorazila v pomerne veľkej krabici s váhou až 8.8 kilogramu. Samotná tlačiareň váži o niečo menej, približne 7 kilogramov. Rozmery zariadenia sú 47,6×37×43 centimetrov. EX8 dokáže vytvárať 3D objekty s rozmermi maximálne 220×220×240 milimetrov, pričom hrúbka línie môže byť maximálne 0.4 milimetra.

Krabica je rozdelená do 3 segmentov a podľa výrobcu zaberie montáž asi 2.5 hodiny. Prax je bohužiaľ iná a prvýkrát budete zápasiť s montážou skôr 5 – 6 hodín. Výrobca uviedol na trh mierne upravenú verziu, ktorá má inak riešené balenie, takže oproti mojej krabici by stavba mala byť jednoduchšia.

Prvý segment obsahuje všetky skrutky, montážne kľúče a kabeláž, a najpodstatnejšiu časť výhrevnú podložku. Ďalší segment obsahuje všetky plastové časti, ktoré sú zabalené ešte v ochrannej fólii. Strhnúť ochrannú fóliu je inak umenie, len táto časť vám bude trvať 1 – 2 hodiny! Posledný segment obsahuje mechanické časti, motorčeky, displej, samotný taviaci hrot a rozmontovaný držiak na kotúč s materiálom.

Ako som už spomínal, na montáž si pripravte niekoľko hodín. Začína sa so spájaním plastov. Nasleduje inštalácia tyčí pre pohyb motorčekov a inštalácia samotných motorčekov. Ďalším krokom je montáž pomerne veľkého zdroja a samotného taviaceho hrotu. Posledným krokom je inštalácia displeja a samotné káblovanie a flexovanie káblov. V mojom prípade som žiaľ narazil na horší displej, pretože potenciometer má slabšie kontakty a nepodsvieti korektne displej. Po zatlačení tlačidla sa displej rozsvecuje. Je to skôr kozmetická vada a nevadí to nijak používaniu. Displej svieti aj keď nie dostatočne. Ideme na testovanie.