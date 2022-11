Privítajte RAGNAROK - recenzia God of War

Ak existuje séria, ktorá sa viac spája s nejakou konzolou, tak potom má XBOX sériu HALO a PlayStation (mimo iných) sériu God of War. God of War Ragnarok (predstavte si, že systém nám neumožňuje zadať „o s prehláskou“ :) ) je určite 1 z 2 najočakávanejších hier pre túto generáciu konzoly PlayStation 5. Bodaj by aj nie, keď hra bola ukázaná už tesne po predstavení konzoly a čakali sme na pokračovanie GoW pre PS4 neuveriteľné 4 roky.

Úvod

God of War Ragnarok je už 10. hra v poradí v sérii. Verili by ste tomu, že prvá hra vyšla pred neuveriteľnými 17 rokmi? Prvá séria hier sa orientovala na grécku mytológiu pričom posledné dve sú umiestnené do severskej mytológie. A čo by bol bola za severská mytológia, bez konca sveta - apokalypsy, tzv. Ragnaroku. Môžeme tak hádať, že aktuálna hra je vyvrcholením tejto éry.

Popravde sám som očakával, že pokračovanie skvelej God of War príde skôr, no už vtedy som upozorňoval, že zrejme to bude vrchol čo konzola PS4 Pro ponúka. Ragnarok opäť ponúka viacero možností hrania – režim vysokej kvality 4K, 60 FPS a novinka je tiež 120 Hz / 120 FPS a ponúka adaptívne rozlíšenie. Pocitový počet snímkov v 4K je okolo 40 FPS. Vývojári sa predpokladám snažili nech FPS nepadajú pod 30 FPS. Najlepšie by bolo ak máte televízor s HDMI 2.1 a podporou VRR pre variabilné FPS/Hz. Graficky je hra vylepšená len minimálne oproti predchodcovi. Popravde mi to nevadí, keďže už pôvodná hra vyzerá skvelo a textúry majú vysoké rozlíšenie. Nevšimol som si integráciu ray-tracingu, takže buď tam nie je vôbec alebo jeho integrácia je minimálna – na rozdiel od posledného Ratcheta and Clanka. Na druhej strane je hra dosť temná (mimo tunelov) a tak by bolo ray-tracing rozpoznať možné len ťažko. Ak si hru prepnete do vyšších FPS, tak sa výrazne zlepšuje dynamika hry ale kvalita textúr ide poznateľne nadol. Popravde u konzol mi nevadí nižšie FPS za cenu vyššej kvality obrazu.

A aký gameplay tentokrát?

Hlavnou postavou je opäť Kratos a jeho syn Atreus. Aký by to však bol Ragnarok bez Ódina, Thora, Frey-i a ďalších. Skrátka nájdete tu pomerne dosť mýtických severských bohov. Hra je umiestnená v rovnakom prostredí ako predchodca, akurát s tým rozdielom, že tentokrát podľa vývoja hry môžete cestovať všetkými 9 svetmi. Na výber máte hlavnú dejovú líniu, ktorá zaberie niekde medzi 20 – 30 hodinami a množstvo vedľajších misií, ktoré sa hodia, ak chcete svoju postavu vybaviť zaujímavým či exkluzívnym vybavením. Nechýba tak vylepšenie sekery či hádzacích nožov a novinka, pribudla aj dôležitá kopija.



Priznám sa, že mi vadil neuveriteľný nudný a dlhý začiatok. Na rozdiel od predchádzajúceho dielu, kde sa akcia začala snáď po 10-15 minútach, tu sa na prvý poriadny súboj s bosom a „skokom“ v deji načakáte hádam 2 hodiny. O tom, že Santa Monica Studio vie robiť skvelé, zábavné hry s nečakanými zvratmi nemusíte ani pochybovať, aj tu je to tak. Keď sa hra rozbehne, tak stojí za to, len vydržať ten úvod. Inak hra je jasný pokračovaním predchádzajúceho dielu, avšak tentokrát niektoré misie hráte aj za Atreusa. Priznám sa, že ovládanie jeho postavy a boje s lukom ma miestami bavili viac ako sa oháňať sekerou Kratosa. Cestovaním po svete si opäť vylepšujete postavu a zbrane. Vývojový strom je veľmi jednoduchý a náramne sa podobá na ten z predchodcu. Rád by som Vám ukázal nejaké screeny aj naznačil niečo hlbšie z hry, žiaľ SONY to do vydania neumožňuje a ešte ako bonus mi konzola tesne pred dokončením vypovedala službu – našťastie vyriešil to factory reset. Dodatočne tak skúsim pridať aj vlastné obrázky.



Nepriatelia sú rôznorodí tak ako aj svety. Čo mi však vadí je určitá nevyváženosť bosov. Vyslovene som mal problém s „ohnivým duchom“ kde som musel znížiť obtiažnosť (z god of war) na základnú, pretože som ani na 50x pokus nebol schopný tohto bosa s aktuálnym „bulildom“ poraziť. Na výber je mimochodom 5 obtiažností. Osobne som na žiadne bugy nenarazil ale je pravda, že som hru začal hrať aj s 1. redaktorským patchom, do vydania tak hru budete mať určite ešte vylepšenú a pribudne aj pár funkcií, ktoré ešte neboli dostupné počas recenzovania. Veľmi sa mi páčili efekty aj špeciálne kombá. Integrácia haptického ovládača je aspoň počas testu slabšia než som čakal, Ratchet and Clank má integráciu určite hlbšiu. Pri jednej misii musíte napríklad posúvať plťku prostredníctvom lana, tak to bola asi prvá misia, kde som vôbec nový ovládač zaregistroval. Hádzanie sekery tiež využíva haptické ovládače ale po 3 použití si ich ani nevšimnete – majú len jednu úroveň. Lepšie využitie ovládačov mi prišlo v prípade Artrea a jeho luku. Mimochodom touchpad je možné naprogramovať a viete napríklad skryť HUD (osobne som hral bez – predvolené nastavenie), viete nastaviť mapu či ťahom po touchpade použiť rýchle otočenie. Paradoxne HUD bol v predchádzajúcej hre štandardne zapnutý.

V hre môžete obe postavy vybaviť rôznym náčiním či brnením, ako spomenul už vyššie, ale postava Artreusa je stále veľmi obmedzená. V Ragnarok nechýbajú rovnako ako v GoW ani talizmany. Všetky itemy majú iné vlastnosti a schopnosti a je tak nutné vyberať s rozumom, hlavne v prípade ťažších úrovní. Super-schopnosť Kratosa je to mimochodom stále. Vrátil sa tiež starý známy Bifrost a strom života – Yggrdrasil. Ako som už viackrát spomenul, ide o pokračovanie predchodcu, takže veľké zmeny v gameplay-i nehľadajte.