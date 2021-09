Prehľad cien 33. týždeň

Tohtotýždňový prehľad cien je niečím výnimočný. Už 16 rokov Vám prinášam cenový prehľad, aj keď jeho história sa začala o čosi skôr "pod pokrievkou". Za tú dobu si prešiel väčšími či menšími zmenami až do dnešnej podoby. Začiatky boli náročné a tvorba bola doslova mravenčia práca. Postupom času pribudlo zautomatizovanie až do dnešnej podoby. Týmto by som chcel poďakovať ľuďom, ktorí stáli pri zrode prehľadu cien.

Poďme však k tomu hlavnému: ceny väčšiny komponentov mierne stúpli. Výraznejšie výkyvy nastali len u procesorov. Kurz dolára klesol o 1,19%. Príjemné čítanie Vám praje Pavel Čech (MaxMan).

Kurz EUR/USD

Kurz dolára za posledné 2 týždne klesol o 1,19% na 1,172$ za €. Bol to pokles o 0,014$. Sledované komponenty kolísali pod vývojom kurzu $.