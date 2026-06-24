Prehľad cien 25. týždeň

Pavel Čech dnes Kapitoly článku Zobraziť celý článok 1 Kurz EUR/USD 2 Procesory 3 Základné dosky 4 Grafické karty 5 Pamäte 6 Pevné disky 7 Softvér Ceny väčšiny komponentov za posledné týždne stúpli, avšak len mierne. Kurz dolára klesol o 0,81%. Príjemné čítanie Vám praje Pavel Čech. Kurz EUR/USD Kurz dolára za posledné 2 týždne klesol o 0,81% na 1,154$ za €. Bol to pokles o 0,009$. Sledované komponenty kolísali nad vývojom kurzu $. 1 2 3 4 5 6 7 Pridať nový komentár You must have JavaScript enabled to use this form. Vaše meno Komentár Rady pre písanie Zverejniť
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