PlayStation 5 - revolučný ovládač DualSense vie simulovať počasie a zbrane

Zohnať novú konzolu PlayStation 5 na recenziu pri uvedení sa ukázalo ako nemožné. Dostupnosť marketingových samplov v Čechách a na Slovensku je mizerná a aj z toho dôvodu vám prinášame test už predajného kusu vo forme digitálnej verzie o niečo neskôr ako iné redakcie. Ako vám už zrejme došlo, konzolu som si musel kúpiť a som rád, že sa mi ju vôbec podarilo zohnať. Na nemenovanom bazáre už ceny vyleteli aj 2-násobne.

Ako som už uviedol, ani SONY nám nebolo do dnešného dňa schopné poskytnúť konzolu, avšak zhruba do mesiaca máme prisľúbenú ešte verziu s Blu-ray mechanikou. Podobne je na tom Microsoft s jeho XBOX Series X, tam ale dorazí konzola na testovanie skôr – už zhruba do týždňa. Podľa mňa je celkom smutný fakt, že dopyt na konzoly je obrovský a ich dostupnosť nulová. Ak si konzolu objednáte dnes, môže sa stať, že vám dorazí až o 6 mesiacov. Pritom ide o novú revolúciu v hraní, o tom neskôr.

Úvod

Dizajn PlayStation 5 je kompletne prepracovaný a po novom jej zase dominuje biela farba. Zdôrazňujem zase, pretože biela konzola bola naposledy prvá generácia. Nové PS 5 je veľká a to poriadne. Nespomínam si aby bola niekedy na trhu väčšia konzola. Rozmery konzoly sú 390×260 milimetrov. O niečo širšia je verzia s Blu-Ray (ďalej ako BD) – 104 vs 92 milimetrov. Inak váži digitálna verzia 3.9 kilogramu a BD verzia až 4.5 kilogramu. Na prenášanie je tak určite vhodnejšia digitálna verzia, alebo si počkajte na nejakú SLIM verziu, ktorá určite časom dorazí. Normovaná spotreba na konzoly je vysoká – 340 / 350W.

Cena novej konzoly bola nastavená ešte pomerne rozumne, pričom digitálna verzia sa dá zakúpiť za 399€ a jej BD verzia za 499€. Výhodou je samozrejme, že u BD verzie budete môcť hrať diskové verzie hier aj z PS4 a tým pádom máte v cene akúsi daň za bazárové hry. Je teda skôr na vás, či 100€ rozdiel za to stojí.

Konzola bola od základu prepracovaná ale vďaka tomu, že je postavená na x86 architektúre rovnako ako PS4, podporuje aj hry z predchádzajúcej generácie a v podstate ide o plnohodnotný výkonný herný počítač. Čo je však dôležitejšie je 8K kompatibilná a konečne podporuje aj 4K hranie s 120 snímkami za sekundu. Avšak budete trochu sklamaný, pretože SONY od začiatku sľubovalo, že takéto FPS sú mierené iba pre kompetitívne hranie, hra na to nemá jednoducho výkon, aby zvládla tituly v 4K120. Veľká väčšina hier pôjde v 4K60, prípadne 1080p120. V tejto chvíli konzola nepodporuje ani rozšírené rozlíšenie QHD – 2560, ktoré majú hlavne monitory (herné 140-165Hz), čo môže byť lepšia alternatíva a konzola by to mohla zvládnuť bez problémov. Rovnako nie je implementovaná funkcia VRR – variabilnej zmeny snímok, čo podporuje XBOX Series X od uvedenia na trh. SONY ale údajne plánuje obe „fičúry“ podporovať. Hardvér na to má – HDMI 2.1. Pozrime si v tabuľke špecifikácie. V priamo porovnaní si beriem posledného výkonného predchodcu PS4 Pro, nie pôvodnú konzolu PS4.

Názov PlayStation 5 PlayStation 4 Pro Produktové číslo CFI1016B CUH-7000 Procesor AMD Ryzen Zen 2 ×86 3,5GHz

(8/16 vlákien) AMD Jaguar ×86

2,1 GHz

(8/8 vlákien) Grafická karta AMD Radeon RDNA 2 10,3 TFLOPS

(RX 6700/6800) AMD Radeon

4,20 TFLOPS

(RX470/480) RayTracing Plnohodnotný GPU RT Primitívny CPU RT Dátové úložisko 825GB SSD + NVMe slot + externé HDD/SSD 1TB HDD + externé HDD/SDD Rozlíšenie 8K, 4K120, 1080p60, 1080p120, 1080i, 720p 4K (aj hry),1080i/p,

720p, 480p

(4K60, 4K30, 1080p60) Pamäť 16GB GDDR6 8GB + 1GB DDR + swap (do 750MB/s) USB konektivita 2 × USB 3.1 Gen2

1× USB 2.0

1× USB-C 3× USB 3.1 Gen 1 TDP 350W, 340W 315W Bluray UHD Bluray / - BDR-ROM 50GB

(nemá UHD Bluray) Cena (uvádzacia) 399€ digitálna verzia

499€ BD verzia 399€

Len pre doplnenie, pôvodná PS4 začínala na 299€ a mala maximálny príkon 165W, hmotnosť od 2.1 kilogramu a rozmery len 265×39×288 milimetrov. Za 8 rokov tak síce papierový výkon grafického čipu vzrástol 6-násobne ale rozmery skoro 2-násobne, ale hlavne príkon šiel o viac než 2-násobok nahor! Pôvodná verzia vážila 2.8 kilogramu a jej druhá revízia už len 2.5 kg (SLIM mala ešte menej – 2.1 kg). Pro už vážila dosť – 3.3 kilogramu.

Najväčšou zmenou oproti predchádzajúcej generácie je výrazne vyšší výkon procesorových jadier (IPC na 1GHz) a výrazne vyššie pracovné frekvencie. To isté platí aj o grafickom čipe. Ten po novom podporuje už aj hardvérovo urýchľovaný RayTracing. Pribudlo tiež 8 procesorových vlákien, ktoré by mali samé poskytnúť ďalších 20% extra výkonu. Novinkou je schopnosť procesora počítať snímky a pomáhať ako koprocesor pre grafický čip. To môže byť za výsledkom nedávno zverejnených testov, kde AC Valhalla beží výrazne lepšie na PS5 než na XBOX S-X. Odhadujem, že procesor je schopný pridať 2 – 5 FPS v závislosti od hry, ak nie je plne vyťažený. XBOX je síce o niečo papierovo rýchlejší avšak SONY si pomáha takýmto malým cheatom. Okrem toho je možné, že časom SONY ešte odomkne nejaké CU v grafickom čipe, možné to je. RAM v PS5 je úplne iná, je plne zdieľaná a postavená na 16GB GDDR6 cez 256 bitovú zbernicu. PS4 mala 256MB RAM pre operačný systém a 8GB pre hry (RAM+VRAM), Pro má už 1GB pamäť pre operačný systém. Úprimne neviem prečo PS5 nevyužíva ďalšiu extra RAM pre operačný systém. SONY to opäť zrejme kvôli šetreniu obišlo tak, že využíva veľmi rýchle PCIex 4.0 NVMe SSD, ktoré poskytuje rýchlosť okolo 5.5 GB/sek, t.j. 44Gbps. Pre porovnanie – 2133 MHz DDR4 modul pripojený k 64-bit CPU má priepustnosť 17.06 GB/sek.

Cieľ je jasný, SSD má slúžiť ako super-rýchly buffer, pretože SONY tvrdí, že typický výkon dekompresie je 8-9GB/sek a maximálny až 22 GB /sek. Dávam si tak otázku, či tam SONY nemá ešte skrytú DDR3/4 pamäť, minimálne SSD radič niečo mať musí. Porovnanie s XBOX Series X si nechám na budúce.

Na záver by som povedal, že papierový výkon v TFLOPS neznamená absolútne nič, má skôr abstraktnú hodnotu. Procesorový výkon však vzrástol najmenej o 400% a grafický čip je určite viac než 3-násobne rýchlejší. Pre porovnanie s desktopom bude niekde pod Radeonom RX 6800, skôr niekde okolo budúceho neohláseného RX 6700XT.

Načítavanie PS5 hier má byť výrazne rýchlejšie ako ich PS4 deriváty. Na testovaných hrách som nejaké rozdiely nespoznal, podľa meraní tam síce sú ale nie je to až tak významné. Skrátka nové hry nemajú zatiaľ optimalizácie pre PS5 a je vidieť, že nebudú plne pre novú konzolu stavané.

Mnohých používateľov sklamala veľkosť interného SSD, z ktorého si sám systém s bufferom ešte dosť vezme. SONY rovnako ako XBOX preto umožnili rozšíriť disk. SONY na to išlo jednoduchšou cestou a zabudovalo do konzoly M.2 NVMe port, ktoré je žiaľ zatiaľ nefunkčný a okrem toho bude vzhľadom na komplexnosť integrácie vyžadovať certifikát. XBOX na to šiel inak a musíte si zakúpiť drahé externé zariadenie. Avšak PS4 hry je možné hrať tiež z HDD či SSD prostredníctvom USB portu, to považujem za plus. Podporovaných je asi 100 hier.

Novinkou je nové 3D audio a vylepšený PSVR headset. O tom sa budeme baviť niekedy v budúcnosti, keď budú dostupné nové tituly. Zaujímavosťou je tiež možnosť zakúpiť PS diaľkový ovládač. Počas testu ma prekvapilo, že okamžite fungoval aj môj ovládač od TV Philips!

A na záver to najlepšie – revolučný PS5 DualSense Wireless ovládač.

Neviem či existuje väčšia revolúcia v ovládačoch ako je nový DualSense. Od príchodu prvej generácie DUALSHOCK ovládača v roku 1997, áno čítate správne analogové páčky a moderný dizajn je tu s nami 23 rokov (pôvodne ste sa mohli stretnúť tiež s názvom Dual Analog Controller), ovládacie prvky úplne stagnujú. Microsoft síce presunul páčky na iné miesto ale to je všetko. Nintendo zase zmenilo koncept ovládania ale páčky sú tam tiež stále rovnaké a iní výrobcovia ani nestoja za zmienku. Avšak je tu SONY a s príchodom PS4 upravili ergonomický dizajn ovládača, pridali touchpad (ktorého využiteľnosť je dodnes pochybná), pribudol pohybový senzor - gyroskop spolu s akcelerometrom. A tak prišiel DualSense...

Obrovským ťahúňom PS5 je jeho nový revolučný, dovolím si použiť anglické slovo „mindblowing“ ovládač novej generácie DualSense. Ovládač nijak výrazne od predchodcov „neuniká“, akurát opäť pribral na váhe. Zmenila sa jeho štandardná farba na bielo-čiernu. Ovládacie tlačidlá majú bielo-gumenú farbu a sú modernejšie. Okrúhle PlayStation tlačidlo domov už nie je okrúhle ale má tvar presne „PS“. Na toto riešenie si stále neviem zvyknúť a hľadám tlačidlo domov z PS4. Ovládač využíva USB-C konektor a ten je vďakabohu umiestnený rovno v strede, nebude sa tak stávať ako tomu bolo u Dualshocku 4, že vám bude kábel pre zvláštne zaoblenie konektora vypadávať z ovládača. Zabudovaný je tiež mikrofón so schopnosťou zaznamenávať ultrazvuk a zostal tu tiež 3.5mm jack konektor pre headset.

mikrofón je integrovaný v ovládači

Revolučnou novinkou sú zadné analógovo-digitálne spínače so spätnou väzbou, ktoré dokážu simulovať spätný ráz. Celý ovládač má podporu haptickej odozvy a dokáže emulovať prostredie hry – jemne vibruje pri daždi, prechádzaní cez rieku, dokáže emulovať vietor či váhu – vytvára preklápanie hmotnosti na základe odstredivej sily v motorčekoch. Veľmi ťažko sa to opisuje, je nutné si to vyskúšať. Úprimne neviem či doteraz bolo možné lepšie prenášať hru do reálneho sveta.

Zlepšila sa tiež výdrž, o tom neskôr.