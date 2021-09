Peugeot e-2008 – vydarený mestský, elektrický Crossover

Peugeot síce radí svoju 2008 do segmentu SUV ale v skutočnosti to je niečo medzi sedanom a SUVčkom, veľkosťou auta ale aj vnútorným priestorom. Lepším označením by bol Crossover. Klasickú 2008čmiku stretneme pomerne často na našich cestách, elektrickú verziu už o niečo menej. Čo od tohto auta očakávať, sa dočítate v dnešnej recenzii.

Dizajn

Na nerozoznanie od klasickej verzii... Jediné, čo hovorí o tom, že máte pod kapotou elektromotor sú nápisy „e“ na bočnej strane vozidla a „e“ pred označením 2008 na zadnej časti. Samozrejme to, že ide o elektro auto prezradí ticho pri rozjazde a pri samotnej jazde. To, čo teda poznáte z našich ciest, dostanete aj v elektrickej verzii.

Samotnému autu dominuje predná maska s veľkým nasávacím otvorom a svetlami, ktoré vytvárajú unikátny dizajn celej 2008. Zadná časť je o niečo menej extravagantná a dominujú jej vystupujúce zadné svetlá, spojené do jednej línii. Rovnaký dizajn nájdete aj u iných áut tejto značky, Peugeot si s nejakou razantnou zmenou dizajnu život nekomplikoval ale ani to nepotreboval - predná maska týmto autám jednoducho sedí.