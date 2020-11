Peugeot 508 SW hybrid – aj Francúzi vedia ako na to

Hybridné autá do svojej ponuky postupne zaraďuje alebo zaradí každý výrobca. Peugeot má vo svojej ponuke rovnako elektrické a tak isto aj hybridné autá. Spoluprácu s Peugeotom sme vykopli testom luxusného Peugeot 508 SW hybrid v krásnej sivej farbe pod označením smart grey.

Dizajn

Ako som spomínal, od predajcu Peugeot som si prevzal 508 SW v smart grey farbe, ktorá upúta na prvý pohľad. Farba je zaujímavá aj v tom, že z diaľky pripomína olivovú zelenú farbu. K vydarenému dizajnu dopomáhajú aj čierne prvky – zatmavené zadné okná a tmavé zadné svetlá. Peugeot mohol popremýšľať aj nad čiernymi kolesami, ktoré by dodali autu podľa mňa poriadny šmrnc 😊 Na prednej maske upútajú pozornosť denné LED svetlá, ktoré sa ťahajú po celej výške prednej masky.



Dizajn 508 SW je naozaj vydarený...Už na prvý pohľad je jasné, že 508 SW patrí do vyššej triedy áut s dĺžkou 4778mm, šírkou 1859mm a hmotnosťou 1745 kilogramov, no napriek týmto rozmerom neponúka až tak veľký kufor ako by ste čakali. Výsledný objem je „len“ 530 litrov, avšak menší kufor znamená viac mieste a pohodlia pre zadných cestujúcich.



Peugeot sa samozrejme chcel pochváliť tým, čo dokáže a testovacie vozidlo bolo v najvyššej výbave – GT s cenovkou 46.290 eur. To znamená, že som mal k dispozícii vymoženosti typu: systém adaptívneho podvozku, nočné videnie, vyhrievané sedadlá s masážou, či skvelé ozvučenie FOCAL premium Hi-Fi...