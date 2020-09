Otestovali sme iOS 14 - skopíroval Apple Android?

Otestovali sme nový iOS 14, je tak dobrý sa zdá? Prinášame vám prehľad noviniek v krátkej recenzii.

Úvod

iOS 14 kompletne nabúral niekoľko rokov budovaný precedens, že predsa „tie widgety netreba“. Áno, hlavnou novinkou v systéme je príchod inteligentných widgetov. V súčasnosti je možné pridávať buď dynamické widgety, ktoré Siri inteligentne mení počas dňa alebo statické, kde je možné vybrať aplikácie ako hodiny, hudba, fotografie, kalendár, poznámky či mapy. Na výber máte z pomerne chabých približne 10 widgetov. Nanešťastie sa Apple rozhodol, že už nepotrebujete widget s rýchlou voľbou. Na fóre sa už hnevá mnoho používateľov a jediná možnosť pre rýchlu voľbu je vytvorenie skratky, tá však nevie zobrazovať fotky kontaktov. Na poslednú stranu hlavnej obrazovky tiež pribudla knižnica aplikácií, ktoré sú zoradené logicky do skupín. Potiahnutím zdola nahor je možné listovať aplikáciami dokonca abecedne, všetky aplikácie tak nemusíte mať na domácej obrazovke ako tomu bolo v minulosti.

Jednotlivé strany s aplikáciami je možné po novom jednoducho skryť. Stačí podržať prst na obrazovke a kliknúť na tlačidlo symbolizujúce jednotlivé domáce stránky. Získate tak úplne jednoduchý iOS dizajn.

Nové sú oznámenia, zmenšená je notifikácia prichádzajúceho hovoru, či nový dizajn dostala Siri – je jednoduchšia. Samotná Siri je zase o čosi inteligentnejšia a dokáže už posielať hlasové správy. Pričom samotné rozpoznávanie znakov by malo prebiehať mimo cloudu priamo v zariadení. Veľkým ťahúňom má byť funkcia PIP (picture-in-picture). Asi najžiadanejší Youtube túto funkciu blokuje a musíte mať zaplatenú Youtube Premium. Iné servery ale nie sú blokované a okno je možné presúvať po celej ploche, pričom je čiastočne možné meniť aj jeho veľkosť.

Správy sa dočkali len minimálnych zmien, avšak novinkou je, že dôležité konverzácie si viete pripnúť na vrch. Asi nikoho neprekvapí, že Apple aj tento rok vylepšoval (m)emoji, pričom sú viac expresívne. Apple Mapy sa začínajú pomaly ale isto podobať na konkurenciu od Googlu. Vo väčším mestách už ukazujú mestskú dopravu, novinkou sú cyklotrasy a dokonca je možné zobrazovať elektrické nabíjačky. Zlepšili sa tiež POI, takže vieme vyhľadávať zaujímavé pamiatky či reštaurácie. Pre nás nie úplne dostupná a zaujímavá funkcia je „Aplikácia Prekladača“, ten podporuje v súčasnosti len 11 svetových jazykov a real-time prekladanie.

Majiteľov slúchadiel Airpodov môže zaujať funkcia automatického prepínania medzi Apple zariadeniami – Macom, iPhonom a iPadom. AirPody Pro dostávajú tiež funkciu surround sound a iOS14 bude indikovať, keď bude batéria na konci svojej životnosti. Aplikácia „Nájsť“ po novom podporuje už aj zariadenia a produkty tretích strán, takže teoreticky do budúcna budete môcť sledovať aj váš notebook ak má GPS. Kamera dostala tiež vylepšia, no hlavnou zmenou u videí je konečne opäť možnosť prepínať rozlíšenie a rýchlosť snímok priamo v aplikácii, bez toho aby ste liezli do MENU nastavení.

V súvislosti sú súčasnou pandémiou, pribudla podpora pre hlásenie stretnutia s COVID-19 pozitívnym človekom.

Poslednou významnou novinkou je možnosť zmeniť vybrané prehliadače za prednastavené. Nemusíte tak viac používať SAFARI ale využívať Google Chrome. Čoskoro sa podpory dočkajú tiež Firefox či Opera. Mimochodom Safari je výrazne rýchlejší a podporuje priamo prekladanie stránky. Asi nie úplne dobre prezentovanou novinkou je schopnosť rozoznávať heslá a porovnať ich s databázou, či neboli súčasťou nejakého úniku. V tomto prípade vám Safari navrhne vygenerovať nové heslo.

V aplikácii Zdravie je možné monitorovať a plánovať spánok, pričom automaticky zapína funkciu „nevyrušovať“.

Potrebujete rýchlo zapnúť nahrávanie videa? U modelov iPhone XR, XS a XS Max skúste podržať „hlasitosť nahor“ počas zapnutej aplikácie kamera. Mimochodom viete, čo je to za bodku hore v rohu počas hovoru? Je to indikátor zapnutého mikrofónu. Skúste počas volania otvoriť kontrolné centrum a uvidíte, ktorá aplikácia v tejto chvíli využíva mikrofón. Apple sa týmto krokom snaží zlepšovať súkromie používateľov. Pre niekoho zaujímavou funkciou môže byť tiež „rozpoznávanie zvukov“, kedy je možné vybrať z vybraných šablón, ktoré vás upozornia na zvuky ako – zvonček, plač dieťaťa, búchanie na dvere či mačku. Môže to byť nápomocné v momente, ak často využívate slúchadlá.

Záver

A mnoho menších vylepšení. Čo ešte čakať? Vzhľadom na to, že Apple nateraz nevydal novú generáciu iPhonov, dá sa očakávať, že niekoľko exkluzívnych noviniek dorazí spolu s iOS 14.1 alebo iOS 14.2. Medzi novinky patrí napríklad integrovaný Shazam. A mimochodom, Apple stavia na jednu kartu a všetko chce dostať časom na predplatné.