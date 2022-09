Oslavujeme 50 rokov M*A*S*H 4077th špeciálnym buidlom!

To, že M*A*S*H 4077th patrí k mojim obľúbeným seriálom, ste si už mohli všimnúť. Hlavne kvôli rozhovorom s Mikom Farrellom a Jeffom Maxwellom. Keďže tento rok oslavuje seriál M*A*S*H 4077th svoje jubileum (presne 17.9.2022), rozhodol som sa postaviť na oslavu 50 rokov od jeho začiatku vysielania, tematickú PC skrinku... Celý build sa ponesie v zeleno, hnedo, žltých farbách, ktoré sú typické pre armádu a samotný M*A*S*H 4077th.

Hlavnými komponentami buildu budú: Thermaltake Divider 300, Gigabyte RTX 3070 Ti, Deepcool LS720 a Thermaltake Pacific Ultra R2.

Najväčšou zmenou si pri tomto builde prešla skrinka, ventilátory, grafická karta a AiO chladič. Voľba skrinky trvala asi najdlhšie. Skrinka musela na prvý pohľad spĺňať dve veci – na bočnicu sa museli streknúť podpisy hercov a zároveň som chcel aby bolo vidieť dovnútra. Pri súčasných skrinkách to bol celkom problém, takže som sa pohrával s myšlienkou dať si vyrobiť špeciálnu bočnicu na hociktorú skrinku, ktorá mi pristane doma. Avšak narazil som na jednu, pri ktorej to nebolo nutné – Thermaltake Divider 300. Jej bočnica sa presne skladá z 2 komponentov – plechová bočnica a sklo, takže razom skrinka spĺňala to najpodstatnejšie. Farebná kombinácia mi bola jasná hneď od začiatku – zelený vonkajšok, hnedé vnútro.

Ventilátory prišli na rad ako druhé. Najideálnejšími ventilátormi by boli Akasa Apache vo vojenskej zelenej, avšak zohnať 5 ventilátorov už nebolo možné. Takže druhá voľba padla na ventilátory Enermax. U týchto ventilátorov sa dajú dať dole pomerne ľahko vrtule, bez nejakého poškodenia a tým pádom celé striekanie rámu a vrtule bolo ľahšie – lopatky boli streknuté na hnedo, rám zase na zeleno.

U výberu AiO chladiča to bolo pomerne ťažké – najideálnejšími kandidátmi by boli chladiče od Asus a Gigabyte, ktoré majú v CPU bloku integrovaný LCD displej. Myšlienka bola, premietať MASH GIF priamo na tomto displeji. Lenže ceny týchto AiO siahajú cez 250 eur a tak voľba padla na chladič, ktorý prišiel len nedávno na test - Deepcool LS 720 u ktorého sa dá použiť na CPU blok vlastné logo. Navyše je možné použiť podsvietenie okolo loga, takže sa to dalo celkom pekne skĺbiť s tým, čo sa išlo stavať. Chladič rovnako prešiel premenou – CPU blok bol nastreknutý na zeleno, hadice na žlto a samotný radiátor na hnedo.

A keďže nápadu premietať nejaké MASH GIF som sa nevzdal, do skrinky pribudol Thermaltake Pacific R2 Ultra. Pomerne malý LCD displej, ktorý sa zacvakáva na RAMky a dokáže zobraziť okrem GIF aj údaje z PC ako teplota CPU, frekvencia CPU a pod...Zohnať práve tento komponent bolo rovnako náročné ako skrinku samotnú - v EÚ sa dá zohnať len v jednom jedinom obchode, tak som bol rád, že táto myšlienka nakoniec vyšla.

Grafická karta musela rovnako do zeleno, hnedého kabátu a popravde táto premena vyšla asi najlepšie a GPU Gigabyte 3070 Ti, vyzerá v tejto kombinácii úžasne. Dúfam, že sa podobnej myšlienky, niektorí výrobcovia chytia. Vnútornosti resp. káble išli do žlta - niečo čo je s MASHom spojené odjakživa, hlavne kvôli názvu. Doladiť určité detaily, dať všetko dokopy a build na oslavu 50 rokov M*A*S*H je na svete…

Pre video odporúčam zapnúť zvuk! :)

Dúfam, že sa vám tento build bude páčiť rovnako ako mne :)

Za pomoc pri brainstormingu a fotení :) ďakujem Tomášovi Lanczovi.