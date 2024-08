Oppo Reno12 FS 5G - Imidž na prvom mieste!

Oppo Reno12 FS 5G sa snaží zaujať krásnym dizajnom, no ten ako vieme, nie je všetko.

Novinka z dielne čínskeho výrobcu smartfónov sa snaží zaujať primárne svojim dizajnom, čo sa jej aj darí. No bude to stačiť vo svete tvrdej konkurencie? Predsa len stredná trieda smartfónov zažíva "pretlak" a do istej miery je žiadaná aj originalita. Tu však nerozhoduje len dizajn, ale aj hardware a hlavne cena. Podarí sa obhájiť "Oppu" svoju cenu?

Balenie a špecifikácia

Smartfón Oppo Reno12 FS 5G sa predáva v jednoduchej bielej krabici, ktorý zdobí 3x nápis Oppo s rôznymi kombináciami slov a skratiek. Tomu celému dominuje číslo 12 na striebornom podklade. Po jej otvorení nájdete menšiu krabičku, ktorá obsahuje štandardné dokumenty, USB kábel pre nabíjanie a nástroj pre otvorenie SIM slotu. Nabíjačku v tomto prípade nehľadajte. Po vybratí krabičky už nájdete samotný smartfón, ale k jeho opisu sa dostaneme o chvíľu na ďalšej strane.