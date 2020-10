Opel Corsa-e, elektrické auto s dvoma tvárami / Opel Corsa-e, EV with two faces

Nemecký výrobca Opel zaradil do svojej ponuky čisto elektrickú Corsa, ktorú by ste od benzínovej ani nerozoznali. Ak by som nemal k dispozícii najvyššiu výbavu, ktorá zahŕňa v sebe logá ‘e‘ na B-stĺpikoch nevedeli by ste, že pri vás stojí elektrická verzia... Testovacie vozidlo malo krásnu oranžovú farbu, ktorú dopĺňali čierna strecha, čierne kolesá a čierne spätné zrkadlá. Kto má rád túto farebnú kombináciu, sa pri pohľade na Corsu jednoducho pousmeje.

Dizajn



Elektrická Corsa mala obuté 17“ disky s pneumatikami Michelin, presnejšie v rozmere 205/45. Väčšie 17“ kolesá tomuto drobcovi vyslovene sedia. Samotné pneumatiky dokážu Corsu pomerne spoľahlivo udržať na ceste aj pri prudkom zabáčaní v zákrutách. Ako som už písali v úvode, dizajnéri Opel nevymýšľali a elektrická Corsa je na nerozoznanie od tej benzínovej, čo je trochu na škodu. Čakal by som aspoň jeden prvok trochu iný, futuristický – pridať logo ‘e’ (aj to v najvyššej výbave) mi príde nedostatočné a možno aj tak trochu smiešne.

Stačilo by pozmeniť prednú masku... Ak vám však nevadí, že s elektrickým autom nedostávate žiaden špeciálny dizajn tak to pre vás nebude žiadne mínus. Ak upustíme od toho faktu, Corsa má pomerne slušný moderný dizajn. V oranžovo čiernej kombinácii bude skôr ladiť asi mladšej generácii, avšak vybrať si môžete celkovo z 8 farebných kombinácií.