Nvidia RTX Remix: Prebuďte sa v hrách z minulosti, nový život s ohromujúcou grafikou

Pamätáte si na tie hodiny strávené hraním legendárnych hier ako Half-Life 2, Deus Ex, Grim Fandango, či pôvodného Call of Duty? Hry z minulosti majú svoje čaro, no v dnešnej dobe im chýba grafický punc moderných hier. Nvidia RTX Remix prichádza na scénu, aby vdýchol vašim obľúbeným klasikám nový život a vy ste si mohli znovu zahrať tieto klasiky v plnej kráse…

Čo je Nvidia RTX Remix?

RTX Remix je bezplatná platforma na úpravu hier od spoločnosti Nvidia, ktorá funguje na báze technológie Nvidia Omniverse. Táto platforma umožní modderom pretransformovať vizuálnu stránku starších hier z obdobia DirectX 8 a 9 (podľa Nvidia ) do súčasnej modernej grafiky. Technológie, ktoré sa schovávajú za touto platformou sú:

Ray tracing pre realistické osvetlenie a tiene, ktoré verne simulujú správanie svetla v danej scéne. Predstavte si slnko prenikajúce korunami stromov v originálnom Crysis alebo odrazy svetla od mokrej ulice v prvých dieloch série Mafia.

NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) pre výrazné zvýšenie výkonu a rozlíšenia bez straty kvality obrazu. To znamená, že si môžete vychutnať svoje obľúbené hry v oveľa vyšších rozlíšeniach aj na starších grafických kartách.

NVIDIA Reflex Nvidia Reflex je sada GPU, displeja G-Sync a softvérových technológií, ktoré pomáhajú pri meraní a znižovaní latencie systému. Vďaka tomu môžu počítač a displej rýchlejšie reagovať na vstupy z myši a klávesnice, čo ocenia hlavne hráči FPS hier.

Vylepšené textúry s pomocou umelej inteligencie pre vyššiu úroveň detailov. Povedzte zbohom rozmazaným textúram a privítajte ostrejšie prostredie a samostatné postavy, ktoré budú vyzerať omnoho lepšie.

Náhrada pôvodných herných assetov vysokokvalitnými modelmi s fyzikálne korektnými materiálmi (PBR). Vďaka tomu bude svet hry pôsobiť oveľa realistickejšie a uveriteľnejšie. Predstavte si napríklad kovové zbrane, ktoré budú realisticky odrážať svetlo, alebo drevené textúry s jemnými nerovnosťami.

Pre koho je RTX Remix určený?

RTX Remix je určený hlavne pre skúsených modderov, ktorí chcú vylepšiť grafiku v starších hrách na vyššiu úroveň. Platforma ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré umožňuje:

Import zachytených scén z hry: Jednoducho prejdite do hry, ktorú chcete moddovat a pomocou nástrojov RTX Remix zachyťte konkrétnu scénu, ktorú chcete vylepšiť.

Jednoducho prejdite do hry, ktorú chcete moddovat a pomocou nástrojov RTX Remix zachyťte konkrétnu scénu, ktorú chcete vylepšiť. Úpravu jednotlivých prvkov: V prehľadnom editore môžete upravovať textúry, osvetlenie, materiály a ďalšie prvky danej scény.

V prehľadnom editore môžete upravovať textúry, osvetlenie, materiály a ďalšie prvky danej scény. Vrátenie upravených assetov späť do hry: Po dokončení úprav jednoducho exportujte vylepšené assety a nahraďte nimi pôvodné súbory v hre.

Tu musím povedať, že dostať Remix do stavu, že vám danú scénu aj nahrá, nie je úplne ľahká vec (aj keď použijete ľahšiu cestu a to inštaláciu cez Omniverse). Existuje však pomerne obsiahly návod, videá a discord server kde k svojim otázkam nájdete odpoveď. Na začiatok sa držte toho čo Nvidia odporúča od začiatku a to moddovať hry založené na dx8 a dx9.

Pri hrách typu Half Life 2 (source engine) treba napríklad súbor s RTX runtime nakopírovať aj do iného foldra ako u väčšiny hier. Takže každá hra môže mať nejaké tie svoje špecifiká. Celkovo tím okolo Remix pracuje na prívetivejšom postupe ako moddovať hry tak, aby sa toto dostalo medzi viacero ľudí...

Hranie sa s RTX Remix pokračuje ďalej. V momente keď sa mi podarí dostať assety do stavu, že je čo ukázať, spravím ďalší clánok...Celá práca prebieha na grafickej karte GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G.

GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G Core clock 2655 CUDA Cores 8448 Memory clock 21 Gbps Memory Size 16GB Memory Type GDDR6X Memory Bus 256 Bit Card bus PCI-E 4.0 Max resolution 7680x4320 Multi View 4 Dimensions 300x130x57,6 (DxHxV) Recommended PSU 750W Connector 16pin 1x Output DP 1.4a 3x HDMI 2.1a 1x

Aké výhody ponúka RTX Remix pre hráčov?

Ohromujúca grafika: Vďaka technológiám ako ray tracing a vylepšené textúry sa vaše staršie, obľúbené hry pretransformujú do krajšieho vizuálu.

Vďaka technológiám ako ray tracing a vylepšené textúry sa vaše staršie, obľúbené hry pretransformujú do krajšieho vizuálu. Zvýšený výkon a plynulosť: Vďaka DLSS a optimalizáciám si môžete vychutnať vyššie rozlíšenia a fps aj na starších počítačoch.

Vďaka DLSS a optimalizáciám si môžete vychutnať vyššie rozlíšenia a fps aj na starších počítačoch. „Znovuoživenie“ herných zážitkov: Zahrajte si svoje obľúbené hry z minulosti v novej, krajšej grafike a vráťte sa späť v čase.

Zahrajte si svoje obľúbené hry z minulosti v novej, krajšej grafike a vráťte sa späť v čase. Cena: RTX Remix je k dispozícii úplne zdarma pre registrovaných používateľov.

Ukážka Half Life 2 s RTX Remix

Budúcnosť moddingu s RTX Remix

RTX Remix predstavuje pomerne významný krok vpred pre hernú komunitu a modding samotný. Umožňuje každému nadšencovi vytvárať nové, krajšie vizuálne vylepšenia pre staršie hry.

Niečo málo k Nvidia Omniverse

• Open USD (Universal Scene Description - Univerzálny popis scény): Omniverse využíva USD ako základ pre výmenu 3D dát medzi rôznymi aplikáciami. To zaisťuje bezproblémovú spoluprácu tímu ľudí bez ohľadu na softvér, ktorý používa každý z nich. Predstavte si univerzálny jazyk pre 3D tvorbu, ktorý umožňuje každému prispievať a bez problémov porozumieť práci ostatných ľudí v tíme.

• NVIDIA RTX: Omniverse využíva výkon grafických kariet Nvidia RTX na poskytnutie vysoko verných vizuálov alebo inak povedaná na dodaní kvalitnej grafiky, ray tracingu v reálnom čase pre realistické osvetlenie a tiene a fyzikálne presných simulácií.

• Modulárny dizajn: Omniverse je postavený na modulárnej architektúre, ktorá umožňuje vývojárom vytvoriť rozšírenia a vlastné nástroje určené pre špecifické potreby. Táto flexibilita podporuje rastúci ekosystém kompatibilných aplikácií a funkcionalít.

Potenciálne rozšírenia Nvidia Omniverse

• Digitálni Dvojníci: Omniverse vyniká vo vytváraní digitálnych dvojníkov s podporou AI, čo môžu byť virtuálne repliky systémov alebo produktov z reálneho sveta. Títo digitálni dvojníci sa môžu použiť napríklad na simuláciu reálneho správania mesta, produktu... Predstavte si digitálnu verziu továrne, ktorá umožňuje inžinierom alebo testerom virtuálne otestovať výrobné linky a identifikovať vylepšenia alebo chyby skôr ako sa vyskytnú v reálnom svete.

• Architektúra a stavebníctvo: Architekti môžu pomocou Omniverse navrhnúť budovy, vizualizovať ich v rôznych prostrediach a spolupracovať s inžiniermi na statike a iných potrebných veciach. Toto umožní vytvoriť virtuálne prehliadky pre potenciálnych klientov a dostať feedback ešte pred začatím stavby.

Médiá a zábava: Filmový a animačný priemysel môže využiť Omniverse na vytváranie realistických 3D prostredí a špeciálnych efektov. Umožňuje spoluprácu v reálnom čase medzi animátormi, režisérmi a ďalšími tvorcami, čím zefektívňuje a hlavne zrýchľuje celý proces.

Budúcnosť Nvidia Omniverse

S pokračujúcim vývojom platformy a rozširovaním komunity vývojárov môžeme očakávať ešte viac inovatívnych aplikácií pre Nvidia Omniverse, ktorá bude zasahovať do viacerých oblastí ako je tomu teraz. Omniverese má potenciál „revolucionizovať“ rôzne odvetvia tým, že umožní efektívnejšiu spoluprácu viacerých odvetví, realistické simulácie a vytvorenie prelomových nových produktov.

Článok vznikol v spolupráci s Gigabyte a Nvidia