Nubia V18 - štýlovka s lákavou cenou a dobrou výbavou

Nubia V18 – Balenie, špecifikácie

Balenie telefónu sa nevymyká z dnešného štandardu. Krabička s kompaktnými rozmermi je zdobená červeným lesklým logom výrobcu na prednej strane. Spodná strana je červenej farby a je tak v kontraste so zvyškom škatuľky. Štítok na spodnej strane prezrádza hardvérové parametre, farebné prevedenie aj hlavné charakteristiky telefónu.

Po otvorení krabičky sa objaví telefón bezpečne vložený vo vylisovanej vaničke a zabalený vo fólii. Pod vaničkou sa nachádza príslušenstvo. V tomto prípade sa tu nachádza iba to najnutnejšie – microUSB kábel, nabíjačka a nástroj na vyberanie SIM karty. Vzhľadom na nízku cenu je to akceptovateľné, no aspoň jednoduchý silikónový obal by určite prišiel vhod. Najmä keď sa nejedná o bežnú značku telefónu, ku ktorej kúpite obal takpovediac na každom rohu.

Výkon USB adaptéra nie je nijako oslnivý. Maximálny prúd je iba 1500 mA, čo vzhľadom na veľkosť batérie dáva tušiť, že nabíjanie nebude chvíľkovou záležitosťou. O tom si povieme neskôr v článku.

Špecifikácie