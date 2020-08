ZTE Axon 20 5G - prvý smartfón s fotoaparátom pod displejom?

Spoločnosť ZTE chce ešte tento rok uviesť novinku so selfie kamerou pod displejom. Koncepty sa už objavili od rôznych výrobcov, no zatiaľ ani jeden nebol pretavený do reálne funkčnej podoby.

ZTE by rado získalo prvenstvo v tejto kategórii a plánuje predstavenie prvého sériovo vyrábaného modelu Axon 20 5G. Novinka by mala obsahovať Qualcomm Snapdragon 765 vyrábaný 7nm technológiou, ktorému sekunduje 6/8/12GB RAM a 64/128/256GB ROM. Na stránke čínskeho regulátora TENAA je spomínaná aj podpora pamäťových kariet do 2TB. Batéria bude o kapacite 4120 mAh s podporou rýchleho nabíjania. Zadný fotoaparát bude mať 64Mpix rozlíšenie, no o ďalších fotoaparátoch nie sú dostupné informácie. Samotná selfie kamera bude mať 32Mpix rozlíšenie. Displej bude OLED FullHD+ o veľkosti 6,92" s podporou čítačky odtlačku prstov pod displejom.

Bohužiaľ, predaj je plánovaný len v Číne a nie je isté či bude novinka časom uvoľnená aj do ďalších krajín.

