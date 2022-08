Zoznámte sa, R136a1, najťažšia známa hviezda

Snímky zariadenia Zorro nainštalovaného na 8.1m Gemini South teleskope na vrchole Cerro Pach´on, v Chile, priniesli snímky najťažšej známej hviezdy v doteraz najväčšom rozlíšení. Umožnili nový odhad hmotnosti R136a1, ktorý je 196 (s chybou merania je v rozsahu od 169 do 230 hmotností Slnka) násobok hmotnosti Slnka. Spresnenie prinieslo zníženie odhadu hmotnosti z doterajších 320 až 180 hmotností Slnka, no aj po ňom R136a1 ostáva najťažšou známou hviezdou. R136a1 je 34 krát väčšia ako Slnko a 4677000 krát svietivejšia. Je to skutočný gigant s povrchovou teplotou 46000K. Od Slnečnej sústavy je vzdialená 163000 svetelných rokov.



Článok opisujúci výsledky výskumu R136a1 nájdete na predtlačovom serveri arxiv.org.



Obrázok ukazuje porovnanie veľkosti hviezd počínajúc “červeným trpaslíkom”, s hmotnosťou 0.1 Slnečnej hmotnosti, cez žlté hviezdy ako naše Slnko, po masívnych “modrých obrov” vážiacich osem krát viac než Slnko, po hviezdu R136a1.



Crredit ESO/M. Kornmesser

Zdroj: arxiv.org