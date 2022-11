Zostane Iris zatvorená?! Stargate možno nebude mať pokračovanie

Amazon pravdepodobne nedá zelenú pre pokračovanie obľúbeného sci-fi seriálu.

Spolutvorca populárneho seriálu s názvom Stargate (Hviezdna brána) sa nedávno vyjadril, že pokračovanie seriálu asi v blízkej dobe nenastane. Scenár pilotného dielu bude pravdepodobne zapadať prachom v autorovej zásuvke. Autor - Brad Wright mal naznačiť, že doteraz neprebehli žiadne rokovania so spoločnosťou Amazon, ktorá kúpila filmové štúdio MGM. Je to trošku ironické, nakoľko pred akvizíciou si Wrighta najalo vyššie zmienené filmové štúdio pre napísanie pilotného dielu. Bohužiaľ, práce na pilote skomplikovala vtedy aktívne prebiehajúca pandémia koronavírusu.

Wright hovorí o seriálovom projekte Stargate v minulom čase a zatiaľ neverí, že by v blízkej dobe mala nastať zmena. Napriek tomu verí, že spoločnosť Amazon nenechá upadnúť túto kedysi úspešnú značku do zabudnutia a fanúšikom neostane nič iné, ako sledovať reprízy. Nový seriál zo sveta Hviezdnej brány sa mal zamerať na úplne nový tím, kde by mali občas hosťovať aj staré známe tváre z pôvodných seriálov. Nový tím by mal pochádzať zo seriálu SG-1 a mali ste možnosť ho spoznať v časti s názvom Proving Ground (S5-E13).

V súčasnosti majú fanúšikovia možnosť pozerať (dookola) - Stargate SG-1, Stargate: Atlantis, Stargate: Universe a niekoľko filmov.

Zdroj: Gateworld,