Zomrel tvorca legendárneho počítača ZX Spectrum

Svet opustil tvorca legendárneho počítača ZX Spectrum.

Vo štvrtok (16. 9. 2021) opustil svet vo veku 81 rokov, tvorca legendárneho počítača ZX Spectrum - Sir Clive Sinclair. Jeho cesta za vynálezom počítača začala počas sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy vyrobil sériu kompaktných kalkulačiek, ktoré boli na tú dobu veľmi kompaktné a to až tak, že sa zmestili do vrecka. Jeho snom bolo robiť techniku dostupnú a lacnú, čo sa mu aj nakoniec podarilo. Vďaka jeho počítaču začalo svoju kariéru mnoho slávnych ľudí a herných štúdií.

Jeho prvým počítačom bol ZX80, pričom číslo v názve značí rok vydania. Kúpiť ste si ho mohli poskladaný za vtedajších 117,07 eur (£99.95), alebo ste ho mohli kúpiť ako sadu komponentov a poskladali ste si ho sami za 93,65 eur. Sinclairovi sa podarilo predať 50 000 kusov počítača. Jeho nástupca ZX81 zažil ešte väčší predajný úspech, kedy sa ho predalo 250 000 kusov. V roku 1982 bol vydaný už tretí model ZX Spectrum 48K, na ktorom vzniklo veľa hier. Medzi ne patrili napríklad: Jet Set Willy, Horace Goes Skiing, Chuckie Egg, Saboteur, Knight Lore, ale aj Lords of Midnight.

Sir Sinclair nezažíval len úspech, no podarilo sa mu vyrobiť aj niekoľko neúspešných produktov, akými boli napríklad elektrická trojkolka C5. Pred spustením predaja si vynálezca od nej sľuboval veľký úspech. Odhadoval, že sa predá 100 000 trojkoliek, no bohužiaľ predajný úspech sa nedostavil. Podobný neúspech zaznamenal aj s kompaktnou televíziou C80, ktorá by si možno v tejto dobe našla svojich priaznivcov.

Zaujímavosťou je, že Sir Sinclair málokedy používal svoje vynálezy.

