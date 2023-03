Zomrel spoluzakladateľ spoločnosti Intel

Moore predpovedal miniaturizáciu procesorov v roku 1965.

24. marca 2023 zomrel vo veku 94 rokov spoluzakladateľ spoločnosti na výrobu procesorov Intel - Gordon Moore. Moore patril k posledným žijúcim členom takzvanej skupiny "Trinity". Do tejto skupiny ešte patrili Andy Grove (prvý zamestnanec Intelu) a Robert Noyce (spoluzakladateľ Intelu). Nyoce a Moore pred založením spoločnosti Intel pracovali so spolu-vynálezcom tranzistora - Williamom Shockleyom vo firme Fairchild Semiconductor. V roku 1968 už Moore a Nyoce zakladajú vlastnú firmu s názvom NM Electronics, z ktorej nakoniec vznikla spoločnosť Intel.

Pred týmito udalosťami Gordon Moore zformuloval v roku 1965 pravidlo týkajúce sa miniaturizácie procesorov, ktoré je známe ako "Moorov zákon". Zákon predpovedá, že približne každé dva roky bude dochádzať k miniaturizácii tranzistorov v procesore, čo má poviesť k výkonnejším a energeticky úspornejším CPU. Vďaka tomu bude možný technologický pokrok. Zákon sa nakoniec ukázal ako správny a s takmer 100 percentnou presnosťou predpovedal budúce generácie procesorov. Bohužiaľ, odborníci v posledných rokoch tento zákon spochybňujú, nakoľko miniaturizácia tranzistorov začína "narážať" na fyzikálne zákony.

V roku 1979 bol Moore menovaný do pozície generálneho riaditeľa spoločnosti Intel, kde pôsobil do roku 1987. Neskôr založil so svojou manželkou nadáciu s názvom Gordon and Betty Moore Foundation.

