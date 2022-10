Zničia svet politici v prípade objavenia inteligentného mimozemského života?

Ak by sme objavili mimozemský život, je pravdepodobné, že by v čase príchodu mimozemšťania našli našu planétu v stave neschopnej udržať život.

Ľudstvo sa už takmer od nepamäti snaží zistiť, či sme vo vesmíre sami. Zatiaľ sa nám to ale nepodarilo. Lenže v prípade objavenia mimozemského života je pravdepodobné, že by sme sa ako ľudský druh nakoniec zničili. Podľa nedávnej štúdie, by hlavnými zodpovednými za túto udalosť mali byť politici. Aspoň týmto scenárom sa zaoberali vedci stojaci za touto publikáciou s názvom Geopolitické dôsledky úspešného programu SETI. Podľa výskumníkov by totiž pravdepodobne hrozil scenár, kedy by sa snažila krajina využiť vo svoj prospech kontakt s inteligentným mimozemským životom.

To by mohlo zahŕňať napríklad prípad získania nových typov motorov, určených pre cestovanie medzihviezdnym priestorom, prípadne schopnosť teleportácie a podobne. To by podľa vedcov malo viesť k využitiu technologickej prevahy vo svoj prospech. Lenže výskumníci prišli aj s iným záverom, že napriek získaniu pokročilých technológií, by sa nakoniec prevaha nemusela preukázať. Krajina, ktorá bude v kontakte s mimozemšťanmi nemusí byť vždy schopná pochopiť a použiť získané technológie.

Teda by to mohla byť analogicky situácia podobná tomu, ako keby ste dali stredovekým učencom návod na stavbu jadrového reaktora. Tiež by neboli schopní ho postaviť bez potrebných ďalších znalostí o jadrovej fyzike. Vedci ku koncu odporúčajú väčšiu transparentnosť medzi krajinami a organizáciami.

