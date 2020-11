Značka Poco predala za viac ako dva roky iba 6 miliónov smartfónov

Značku Poco si azda každý spája spolu s Xiaomi, veď koniec-koncov ide o jej dcérsku značku. Čo však znamená osamostatnenie Poco?

Prvé vyhlásenie „nezávislosti“ sa datujú od januára 2020, avšak doteraz tomu nikto neprikladal veľký význam. Značka naďalej pod svojou hlavičkou predávala niektoré preznačenie kúsky Xiaomi alebo Redmi, takže sa o nejakej samostatnosti veľmi hovoriť nedalo. Medzitým sme sa však na Twitteri dočkali oficiálneho vyhlásenia. Firma sa vo vyhlásení pochválila dosiahnutými predajnými výsledkami a úprimne povedané sú možno nižšie, než by sa mohlo zdať. Od svojho vzniku v roku 2018 Poco predal na trhu cez 6 miliónov telefónov, pričom 2,2 milióna spadá na prvý veľmi úspešný hit (smartfón Pocophone F1).

Avšak pre porovnanie, za rovnaký čas Realme predal viac než 40 miliónov kusov. Nie je celkom jasné, či už je do predajov zahrnutý aktuálne veľmi dobre predávaný smartfón Poco X3 NFC, ale napriek tomu, mnohí fanúšikovia značky čakali viac. Najmä vzhľadom k inzerovaným aktivitám v 35 krajinách sveta. Momentálne má Poco v ponuke dva modely X3 NFC a M3, ktoré sú odlišné od kúskov z rodiny Redmi a Xiaomi. Uvidíme do akej miery bude „úplná“ samostatnosť fungovať, ale možno predpokladať, že to bude na úrovni Realme/Oppo – teda vlastný dizajn s využitím ekosystému (v prípade Poco vs Xiaomi využitie nadstavby MIUI).

Zdroj: GCh