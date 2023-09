Značka PGS - PlayGoSmart (pôvodne Progamingshop.sk) má už 20 rokov a chystá obrovské zľavy

Internetový obchod PlayGoSmart (skrátene PGS, pôvodne známa ako „Progamingshop“) www.pgs.sk so sieťou 22 kamenných predajní po celom Slovensku, ktorá patrí spoločnosti Arašid spol. s r.o., má na slovenskom trhu majoritný podiel v segmente gamingu. Značka pôsobí aj na českom a maďarskom trhu.



Nové predajne a širšie portfólio tovarov



Za uplynulé roky značka PlayGoSmart narástla a rozšírila svoje základné portfólio (hry, herné konzoly, príslušenstvo a gamingový merch) o spotrebnú elektroniku, notebooky, mobily a smart technológie. Nové portfólio tvorí už približne 30% z ich celkového predaja. Za rok 2022 dosiahla firma rekordné tržby 28,4 miliónov eur a narástla o 19,5%. E-shop www.pgs.sk sa tiež tretíkrát stal víťazom súťaže HEUREKA SHOP ROKA v kategórií výpočtová a telekomunikačná technika a získal aj cenu kvality v kategórií hry a hracie zariadenia. Špecializuje sa aj na výkup a predaj použitých mobilov a herných konzol.



V roku 2013 vybavili prvé online objednávky a dnes je to už 20 rokov pôsobenia značky PGS na slovenskom trhu, do roku 2014 rozšírili sieť predajní o 12 predajní po celom Slovensku, v rokoch 2017 – 2021 o ďalších 7 a v roku 2021 sa opäť sieť predajní rozrástla o 2 predajne, hlavne o „flagship“ showroom-u v obchodnom centre NIVY v Bratislave. V roku 2022 pribudli ďalšie 3 predajne.



Od silnej základne herných nadšencov k širokej verejnosti



Značka PlayGoSmart si za svoje 20 ročné pôsobenie vybudovala silné povedomie u gamerov. Dnes však nielen herná komunita, ale aj široká verejnosť čoraz viac inklinujú k „hraniu sa“ so smart technológiami v domácnosti či s mobilnými technológiami. Značka tak dnes oslovuje nielen herných nadšencov, ale vďaka novej širokej ponuke notebookov, tabletov, mobilov či smart technológiám aj širokú verejnosť.





Dajte vďaka PGS zariadeniam druhý život



V PGS je možné kúpiť nielen najnovšie modely herných zariadení či mobilov, ale aj použité zariadenia, hlavne mobilné telefóny či herné konzoly. V PGS garantujú, že tieto zariadenia podliehajú prísnej 52 bodovej kontrole a každé je 100% funkčné. Podľa ich prepočtov tak môžete nákupom použitého zariadenia ušetriť až do približne 70% ceny nového zariadenia. Z verejne dostupných štatistík tiež vyplýva, že použité smart zariadenia prinášajú (vďaka ich opakovanému použitiu) výraznú úsporu nerastných surovín a významne znižujú uhlíkovú stopu. V skutočnosti opakované použitie (už použitého) mobilného telefónu zníži emisie uhlíka až o 91% oproti výrobe a používaniu len nových zariadení.



V predajniach PlayGoSmart si môžete kúpiť nielen už použitý telefón či hernú konzolu, ale môžete doniesť aj svoj starší mobil či hernú konzolu, a dať im tak doslova druhý život. Zariadenia v PlayGoSmart vykupujú priamo na mieste za výhodné ceny, ihneď vyplatia peniaze, alebo si zákazník kúpi u nich svoje nové zariadenie o to lacnejšie. Okrem toho poskytujú aj servis a opravy hracích konzol a príslušenstva, mobilov, notebookov a iných zariadení, ktorým môžete vďaka PGS predĺžiť ich životnosť.



Firma tento rok oslavuje 20 rokov a pripravila si mnohé exkluzívne zľavy počas 2 týždňov



Zákazníkov budú predajne PGS aj ich eshop www.pgs.sk lákať počas 2 týždňov od 18.9.2023 do 1.10.2023 na rôzne zľavy, napríklad iPhone 14 z výkupu bude so zľavou až 30%, na hernú konzolu PS5 bude akciová cena 474€, na Xbox Series S až 29% zľava, vybrané reproduktory značky JBL budú so zľavou 20%, príslušenstvo k mobilným telefónom so zľavou až do 40 % a mnohé iné. Akcie majú rôzne trvanie, oplatí sa preto sledovať webovú stránku PGS.sk tu.



PlayGoSmart je tiež autorizovaný predajca v rámci projektu Digitálny žiak. Príspevok 350 EUR na notebook alebo tablet si môžu študenti základných a stredných škôl, ktorí sa chcú zlepšiť v oblasti digitálnych zručností priamo na www.pgs.sk alebo na ktorejkoľvek predajni PGS na Slovensku.

