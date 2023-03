Zmizne aplikácia Messenger zo smartfónov?

Spoločnosť Meta má údajne pracovať na spojení dvoch aplikácií do jednej.

Kedysi spoločnosť Facebook, teraz Meta sa v roku 2014 rozhodla, že rozdelí aplikáciu Facebook na dve. Pre prezeranie sociálnej siete Facebook bude slúžiť jedna aplikácia, kým pre komunikáciu s rodinou a priateľmi budú mať používatelia Messenger. Takýto stav pretrváva už deväť rokov. To sa má v súčasnosti zmeniť. Podľa šéfa Facebooku - Toma Alisona, má aktuálne prebiehať testovanie zlúčenia oboch aplikácii do jednej. Spoločnosť tento krok odôvodnila tým, že chce používateľom zjednodušiť používania ich sociálnej siete. Vďaka tomu by malo byť aj zdieľanie obsahu oveľa jednoduchšie.

Za týmto krokom môže byť aj snaha o udržanie si popularity, keďže konkurencia rýchlo rastie. Medzi takých konkurentov má patriť napríklad sociálna sieť TikTok, za ktorou stojí čínska spoločnosť ByteDance. Oznámenie znovu-prepojenia oboch aplikácií do jednej malo byť oznámené na blogovom príspevku spoločnosti. Posielanie správ v rámci aplikácie ponúka napríklad aj druhá sociálna sieť, ktorá patrí pod spoločnosť Meta - Instagram. Podobnú funkciu ponúka aj vyššie spomenutý TikTok. Dá sa teda predpokladať, že v pomerne blízkej dobe nám zo smartfónov zmizne jedna aplikácia s názvom Messenger. To, či to bude výhoda a dostaví sa zjednodušenie používania, ukáže až čas.

Zdroj: Engadget,