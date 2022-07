Zmiešaná realita v podaní Apple by mala prísť už budúci rok

Podľa analytika by mala byť zmiešaná realita v podaní Applu takzvaný "game changer".

O virtuálnu a rozšírenú realitu sa zaujíma čoraz viacej spoločností. Jednou z takých je aj americký technologický gigant Apple. Podľa analytika - Ming-Chi Kuoa bude náhlavná súprava prelomová, nakoľko by mala byť najkomplikovanejším produktom spoločnosti z Cupertina. Kuo zároveň predpokladá, že k oznámeniu nového produktu by malo prísť už počas januára budúceho roka. Samotný predaj náhlavnej súpravy by mal byť spustený počas budúceho roka, v tomto prípade sa hovorí o období druhého štvrťroku 2023. Či to bude pravda sa uvidí neskôr.

O náhlavnej súprave pre rozšírenú realitu sa hovorí už nejaký ten čas. Najskôr to bolo v roku 2018 a potom v roku 2020. Minulý týždeň mal generálny riaditeľ spoločnosti Apple - Tim Cook v rozhovore pre čínsky denník China Daily spomenúť, aby fanúšikovia pre rozšírenú realitu boli pripravení. V prípade predstavenia náhavnej súpravy by sme mali onedlho očakávať aj "lacnejšie" klony. Medzi prvými by mali byť tie od spoločností Xiaomi a Oppo. Samozrejme, zatiaľ ide len o dohady a na finálne predstavenie produktu od spoločnosti Apple si ešte nejaký čas počkáme.

