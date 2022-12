Žena sa pokúšala prepašovať do Číny až 202 Intel CPU vo falošnom tehotenskom bruchu

Čínskym colníkom neunikol ani tento pokus o nelegálne pašovanie tovaru.

Čínska ľudová republika má vysoké dovozné clá na niektoré druhy tovarov, takže vznikajú pokusy o pašovanie na územie tejto krajiny bez zaplatenia cla. To je aj prípad ženy, ktorá sa snažila prepašovať na územie Číny 202 kusov Intel procesorov a deväť iPhonov. Žena chcela tento tovar nelegálne preniesť vo falošnom tehotenskom bruchu. To si všimol jeden z čínskych colníkov pracujúci v prístave Gongbei, ktorý videl, že sa táto žena správa podozrivo. Jej držanie tela totiž nezodpovedalo žene v jej stave. Kriminálnička si prihoršila aj svojim vyjadrením, že je "len" v 5-6 mesiaci, pričom brucho malo zodpovedať termínu blízkeho pôrodu.

Colníci následne vykonali osobnú kontrolu, vďaka čomu zistili, že tehotenské brucho nie je pravé, ale len protetické. To bolo vyplnené procesormi a smartfónmi. Podľa fotografie by malo ísť o procesory založené na generácii LGA 1700. Pašované CPU sú pravdepodobne buď Rocket Lake, alebo Alder Lake. Ak by išlo o špičkové procesory, tak len hodnota pašovaných CPU by bola mala približne cenu 100 000 dolárov (približne 95 084 eur). V prípade iPhonov by sa malo jednať o modely X, alebo Xs. Čínsky prístav Gongbei je pravdepodobne obľúbeným miestom pre pašerákov, keďže ešte v marci tohto roka bol zadržaný pašerák so 160 procesormi a 16-timi skladateľnými smartfónmi.

Zdroj: Techspot,