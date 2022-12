Zemské magnetické pole má trhliny! Ako nás to môže ovplyvniť?

Silná elektromagnetická búrka by nás mohla vrátiť do stredoveku.

Atmosféra a magnetické pole chránia život na našej planéte, aj keď ju sami ničíme. Magnetické pole našej planéty nás chráni aj pred solárnymi búrkami, ktorými nás z času na čas zasiahne naše Slnko. Najviac "ostreľovaní" býva počas blížiaceho sa vrcholu jedenásť ročného cyklu hviezdy, kedy zároveň narastá aj počet slnečných škvŕn. Škvrny sú miesta na Slnku, ktoré bývajú chladnejšie než zvyšok povrchu hviezdy. Zároveň sa v nich hromadí slnečná energia, ktorá sa po dosiahnutí určitej hodnoty uvoľní ako slnečná erupcia (žiarenie). Erupcia je tvorená z nabitých častíc, známych aj ako koronárna hmota a tieto častice dokážu vyradiť z funkčnosti takmer všetky elektronické prístroje na orbite, ale aj na Zemi.

Astronómovia predpokladajú, že Slnko dosiahne vrchol svojho cyklu počas roku 2025. Minulý týždeň vedci zaznamenali zo slnečnej škvrny - AR3165 až osem erupcií triedy M, teda stredne silné. Ak by bola intenzita erupcií vyššia, patrili by do kategórie X, ktorá by už mohla mať vplyv aj na živé organizmy. Tieto nedávne slnečné erupcie narušili zemskú magnetosféru, vďaka čomu hrozí prienik častíc žiarenia až na povrch planéty. To môže zároveň negatívne ovplyvniť aj elektronické zariadenia, nie len na blízkej orbite, ale aj na povrchu Zeme a ako vieme, sme od technológií priveľmi závislí. V prípade dostatočne silnej slnečnej erupcie hrozí poškodenie počítačov, sietí, smartfónov a iných elektronických zariadení.

Posledná zaznamenaná elektromagnetická búrka na Zemi sa objavila v roku 1859 a bola tak intenzívna, že po celej planéte bola odstavená telegrafná komunikácia. Ak by sa takáto búrka objavila v tejto dobe, bolo by škody pravdepodobne oveľa väčšie. Menšie elektromagnetické búrky je možné sledovať na póloch planéty vo forme polárnej žiary.

Zdroj: InterestingEngineering,