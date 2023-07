Zdrojový kód hry Far Cry sa dostal na internet

Po určitých úpravách je možné spustiť hru.

Hra Far Cry z roku 2004 sa stala veľmi rýchlo obľúbenou, nakoľko hráčovi ponúkala na svoju dobu pomerne detailnú grafiku. To platilo hlavne pre exteriérové lokácie, pričom hra vtedy používala prelomový engine - CryEngine, za ktorým stojí spoločnosť Crytek. Vývojár hry a zároveň enginu pracoval ešte pred hrou na technologickom deme s názvom X-Isle: Dinosaur Island. Demo bolo následne ponúknuté spoločnosti Nvidia v roku 1999. Výrobca grafických kariet začal demo používať aj ako benchmarkový test pre svoje GPU GeForce z roku 2000. Engine medzitým stihol zaujať aj hernú spoločnosť Ubisoft, ktoré podpísalo s Crytekom dohodu, vďaka čomu sa započal vývoj hry Far Cry, ktorá má základ práve v deme X-Isle: Dinosaur Island.

V súčasnosti sa na internetovej stránke Archive.org objavili zdrojové kódy hry Far Cry. Kód nie je úplný, ale podľa niektorých správ je možné ho s menšími úpravami spustiť v hru, no podľa hráčov chýba nejaký herný obsah. Hráčom, ktorým sa podarilo spustiť hru si pomohli originálnou kópiou hry Far Cry. Samozrejme, aby sa zachoval zdrojový kód pre komunity, používatelia už stihli hru prekopírovať na iné archivačné servery. Vďaka tomu sa pravdepodobne vlastníkovi hry už nepodarí stiahnuť "zdrojáky" z internetu. Nakoľko nejde o prvý takýto únik zdrojových kódov, niektoré spoločnosti následne sprístupnili hru pod licenciou open-source. Ako sa zachová spoločnosť Crytek zatiaľ nie je známe.

Zdroj: Neowin,