Zbaví sa Apple lightning konektoru?

Apple si patentovalo nový druh nabíjacieho konektoru.

Americký patentový úrad nedávno priznal patent technologickej spoločnosti z Cupertina. Podľa patentu by malo ísť o nový druh magnetického konektoru. Vďaka tomu sa ponúka otázka, či má v pláne Apple nahradiť doterajší lightning konektor? Samozrejme, ide len o patent a nie je isté, či sa nakoniec tento konektor dostane do reálnej produkcie. Patent sa trochu podobá na pôvodný MagSafe konektor, ktorý sa kedysi nachádzal na starších MacBookoch. Nový patent má umožniť nabíjanie zariadenia, ale aj výmenu dát a taktiež sa predpokladá, že konektor by mohol zvýšiť vodeodolnosť nových iPhonov a iPadov.

Nedávno Apple predstavil príslušentvo pre ich novú technológiu MagSafe pre iPhone, ktorá je založená na štandarde Qi, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia a tak môžete nabíjať svoj iPhone bezdrôtovo. Je trochu otázne využitie nového konektora, nakoľko nie sú indície, že by mal Apple v pláne sa zbaviť už zaužívaného konektoru, ktorý tiež poskytuje iPhonom vodeodolnosť. Technologický gigant sa vo veľkom orientuje na bezdrôtové príslušenstvo. Stačí pripomenúť AirPody, ale aj bezdrôtovú nabíjačku na zadný kryt iPhonu. Je teda len otázkou času, kedy sa spoločnosť rozhodne nakoniec odstrániť aj tento konektor, čo by nebolo po prvýkrát, pretože si stačí spomenúť na odstránenie 3,5mm audio jacku zo svojich zariadení.

Jednoducho povedané: Apple si ide svoje a vždy chce byť pokrokovou spoločnosťou. Síce nie vždy sa im to podarí.

Zdroj: 9to5mac,