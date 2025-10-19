Zaujímavý objekt 7 miliárd svetelných rokov od Zeme

Pozorovania technikou VLBI (veľmi dlhá základňa rádioteleskopov) prinieslo objav objektu s hmotnosťou milión násobku hmotnosti nášho Slnka vo vzdialenosti 7 miliárd svetelných rokov. Objekt bo objavený len na základe jeho gravitačného účinku, bez priameho svetelného signálu pomocou techniky zvanej gravitačné zobrazovanie (gravitational imaging) v silne gravitačne šošovkovom systéme JVAS B1938+666. Merania ukazujú, že objekt má v projekcii polomer 260 svetelný rokov.
Ide o doteraz najľahší objekt, ktorý bol objavený vo vesmíre len vďaka jeho gravitačným účinkom. Je stonásobne ľahší ako objekty nájdené doteraz. Výsledok demonštruje, že pozorovacie techniky ako VLBI kombinované s modelovaním môžu preskúmavať objekty s hmotnosťou miliónov násobkov hmotností Slnka vzdialené miliardy svetelných rokov.
Zaujímavou možnosťou je, že by mohlo ísť o objekt zložený z tmavej hmoty. Ďalšie pozorovania, optické a infračervené, sú potrebné, aby sa presne určil jeho typ. Tento objav môže pomôcť lepšie porozumieť rozdeleniu malých štruktúr tmavej hmoty v kozme a testovať modely tmavej hmoty.
Podrobnejšie informácie nájdete v článku zverejnenom v prestížnom vedeckom časopise Nature na adrese https://www.nature.com/articles/s41550-025-02651-2
Ilustračný obrázok: Obrovská červená galaxia, LRG 3-757, láme svetlo vzdialenej modrej galaxie tak presne, že vytvára takmer dokonalý podkovičkový Einsteinov prsteň - gravitačný šošovkový obraz, ktorý prvýkrát predpovedal Einstein, zachytený kamerou Hubble Wide Field Camera 3 a použitý na štúdium hmotnosti a tmavej hmoty galaxie pôsobiacej ako šošovka. Credit: ESA/Hubble & NASA
