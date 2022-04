Zamestnanci Tesly v Číne majú jesť a spať v továrni

Zamestnanci automobilky Tesla v Šanghaji, majú po nútenej odstávke vďaka covidu, jesť a spať v továrni.

Čínske mesto Šanghaj vďaka narastajúcim prípadom ochorenia Covid-19, bolo nútené prejsť do karantény. To znamenalo aj zastavenie výroby niekoľkých tovární, pričom odstaviť výrobné linky bola nútená aj automobilová spoločnosť Tesla. Po postupnom uvoľňovaní obmedzení sa začal vracať mestský kolobeh do zabehnutých koľají, ale spoločnosti potrebujú dohnať stratu a spolu s vedením mesta zaviedli niektoré továrne systém takzvanej uzavretej slučky. To znamená, že zamestnanci v podstate továreň neopustia.

Firmy zamestnancom zabezpečia matrace a spacie vaky na spanie, 3 jedlá denne, priestor na oddych a denný štipendijný príspevok v hodnote 400 jüanov (približne 57,44 eur). Zamestnanci by mali do prvej zmeny nastúpiť v najbližších dňoch, pričom takto nastolený režim by mal trvať do prvého mája. Vstup do továrne budú mať povolený len tí pracovníci, ktorí boli zaočkovaní a prvé tri dni budú denne testovaní antigénovými testami. Spoločnosť Tesla chce dobehnúť stratu za obdobie, kedy bola továreň zavretá a údajne by mala predĺžiť zmeny až na dvanásťhodinové. Zamestnanci by tak mali pracovať šesť dní v kuse s následným dňom na oddych.

Zdroj: TheVerge,