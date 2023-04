Zamestnanci Tesly mali zdielať videá zachytené elektromobilmi

Tesle sa črtá ďalší problém, tentokrát s narušením súkromia.

Podľa agentúry Reuters, malo niekoľko zamestnancov automobilovej spoločnosti Tesla nezákonne zdieľať videá a fotografie zachytené elektromobilmi tejto značky. Zdieľanie multimediálneho obsahu sa malo udiať medzi rokmi 2019 až 2022. Zbierka tohto obsahu sa mala nachádzať na skupinovom chate zamestnancov, prípadne k zdieľaniu dochádzalo aj v súkromných konverzáciách.

Jedno z takých videí sa týkalo napríklad jazdy elektromobilu vysokou rýchlosťou, predtým ako došlo k zrazeniu dieťaťa na bicykli. Iné video sa malo týkať nahého muža kráčajúceho k svojmu elektromobilu. Podľa bývalého zamestnanca mohli pracovníci vidieť všetko, čo sa dialo v okolí automobilov tejto značky. Zamestnanci dokonca videli aj to, že sa v jednej garáži s automobilom Tesla nachádza biely Lotus Esprit, známy z filmov o britskom tajnom agentovi Jamesovi Bondovi. To by mal mať vo svojom vlastníctve Elon Musk, ktorý ho mal kúpiť pred desiatimi rokmi.

Bývalí zamestnanec sa zároveň vyjadril, že osobne by si automobil značky Tesla nekúpil po tom ako vie, ako sa k týmto informáciám pristupuje. Spoločnosť Tesla osádza svoje automobily až ôsmimi kamerami, pre sledovanie interiéru a exteriéru vozidla. Tieto kamery slúžia pre systémy Autopark-u, Smart Summon-u a Autopilota. K vzniknutému problému sa zatiaľ spoločnosť Tesla nevyjadrila.

Zdroj: Engadget, Techspot,