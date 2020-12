Žaloba na Apple za spomaľovanie starších iPhonov už aj v Európe

Spoločnosť s názvom Euroconsumers, ktorej hlavným cieľom je podpora a ochrana záujmov spotrebiteľov, bude žalovať Apple za spomaľovanie iPhonov aj v európskych krajinách. Žaloby boli podané v Belgicku a Španielsku a totožné plánujú podať aj v Taliansku a Portugalsku. Od Apple požadujú dohromady náhradu škôd vo výške približne 180 miliónov eur.

Els Bruggemann z Euroconsumers uviedol: „Apple uviedla na trh aktualizáciu systému, aby zakryla problémy s batériou, pričom vedela, že to telefóny spomalí. Zákazníci v Európe chcú byť odškodnení, tak ako boli aj zákazníci v USA.“

Bruggemann tým naráža na fakt, že Apple v USA v máji za spomaľovanie už zaplatil 500 miliónov dolárov, nedávno prebehlo ďalšie z mimosúdnych vyrovnaní o ktorom sme informovali.

Problémy so spomaľovaním sa objavili v roku 2017, kedy začali používatelia po aktualizácii na novú verziu systému iOS, pozorovať nižší výkon ich starších smartfónov. Apple pritom skutočnosť, že k tomu môže dôjsť, nikde neuviedol.

Zákazníci z USA mohli dostať približne 25 dolárov, ak sa na ich zariadení so spomalením stretli. Euroconsumer bude požadovať od 29 do 89 eur za zariadenie. Problémy by sa mali týkať viac ako troch miliónov smartfónov iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 a iPhone SE predaných v Belgicku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku medzi rokmi 2014 a 2020. Podľa výsledkov týchto prípadov sa možno časom pridá viacero európskych krajín.

Zdroj: AppleInsider

Obrázok: Apple