Zakladateľ Apple môže byť úplne prvý pacient s koronavírusom v USA

Horúcou témou posledných dní je koronavírus, na Slovensku v čase písania článku potvrdené prípady na vírus nemáme, ale svet obletelo zaujímavé tvrdenie od svetoznámej osobnosti.

Jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Apple – Steve Wozniak o sebe tvrdí, že by v USA mohol byť „nulový“ pacient s koronavírusom. Jeho žena tvrdí, že to nie je pravda. Wozniak sa takto vyjadril včera, s tým, že jeho žena má veľmi nebezpečný kašeľ, ktorý začal 4. januára po návrate z Číny. Prvé známe prípady COVID-19 začali byť v USA po 21. januári. Sám Wozniak priznáva, že má problémy s dýchaním a kašľom. Údajne má najhoršiu nádchu v živote a preto kontaktoval úrad pre zdravotníctvo (v USA známy ako CDC). Jeho žena údajne kašle dokonca krv a prvotné testy potvrdili, že sa nejedná o „americkú“ nádchu.

I have been through the same run-around with the CDC. I had all the right symptoms and had been in Hong Kong at the right time (returned home Jan. 4) but could never get a test. https://t.co/o7qPrShLgs