Zajtra prvý krát "ostreľujeme" asteroid

NASA misia DART dnes cielene narazí do asteroidu Dimorphos, s cieľom zmeniť jeho trajektóriu. Misia slúži na overenie možnosti zmeny smeru asteroidu pre zistenie, či je takýto spôsob vhodný pre použitie v prípade ohrozenia ľudstva asteroidom.



Dnešný článok na phys.org začína slovami "Stavím sa, že dinosauri by si želali, aby ich to napadlo." A úvod má pravdu. Zajtrajšok je dôležitým dátumom pre budúce ohrozenia našej civilizácie pádom asteroidu. DART zajtra o 1:14 narazí do 170 metrového asteroidu Dimorphos, čo môžete sledovať v NASA livestreame. Dimorphos obieha asteroid Didymos s dobou obehu 11 hodín a 55 minút. Náraz DART misie by mal viesť k skráteniu obehu o 10 minút, čo v utorok dokážu overiť pozemné teleskopy.



Bližšie bude následky impaktu skúmať misia Európskej vesmírnej agentúry HERA, ktorej štart je naplánovaný na rok 2024.