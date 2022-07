Záhadné diery v morskom dne

Počas výskumnej expedície Voyage to the Ridge 2022 v Atlantickom oceáne, počas štvrtého ponoru lode Okeanos Explorer boli objavené záhadné diery v sedimente morského dna. V hĺbke 2,5 kilometra ich našli výskumníci americkej organizácie NOAA Ocean Exploration.

Výskumníci sa pokúsili "nahliadnuť" do dier a preskúmať ich bližšie, no nepodarilo sa to. Nevedeli tiež preveriť či sú jednotlivé diery pod sedimentom navzájom spojené.

Pôvod týchto dier nevedia vysvetliť a v tlačovej správe o objave ponúkajú verejnosti možnosť prísť s hypotézami vysvetlenia aj verejnosti. Nejde pritom o prvý objav podobných dier, podobné boli objavené v júli 2004, v hĺbke dvoch kilometrov pri inej výskumnej expedícii. Autori výskumu z roku 2004 predostreli hypotézu, pripisujúcu vznik týchto dier organizmu žijúcemu v sedimente morského dna.

Napriek existujúcim hypotézam, pôvod dier stále zostáva otvorenou otázkou.



Image courtesy of NOAA Ocean Exploration, Voyage to the Ridge 2022.



Zdroj: oceanexplorer.noaa.gov