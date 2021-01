Záhadná hviezda má spoločníka, ale stále to nevysvetľuje jej záhadu.

Boyajianova hviezda (pod katalógovým označením KIC 8462852) patrí od svojho objavenia k jedným z najzáhadnejších hviezd. Vedci doteraz nevedia vysvetliť jej nezvyčajné svetelné poklesy, kedy jedno takéto stmavnutie bolo až na úrovni 22 percent. Astronómovia predpokladali, že za touto udalosťou môže byť hustý mrak medzihviezdneho alebo planetárneho prachu, ale boli aj spomenuté teórie o mimozemskej civilizácii, ktorá mohla vytvoriť okolo hviezdy Dysonovu sféru. Bohužiaľ, ani to sa nepodarilo potvrdiť a záhada pretrváva naďalej. Doposiaľ sa teda nevie, čo je za extrémnymi poklesmi v jasnosti.

Vedci vedeli, že táto hviezda má súputníka, ale doteraz sa nepoznalo, či ide o binárny systém. Nedávno sa to ale podarilo potvrdiť. Spoločník dostal meno KIC 8462852 b a nachádza sa od Boyajianovej hviezdy vo vzdialenosti 132 miliárd kilometrov, čo predstavuje 880 násobok vzdialenosti medzi našim Slnkom a Zemou. Obe hviezdy putujú vesmírom rovnakým smerom, ale vedcom sa doteraz nepodarilo dokázať, že sú aj gravitačne previazané. Zároveň vedci vylúčili, že by za záhadným stmievaním bol práve tento hviezdny spoločník, tak isto bolo vylúčené, že by za stmievaním bola planéta. Tá totiž vie ovplyvniť jasnosť hviezdy v rozmedzí percenta. Pritom ide o blikanie v porovnaní s tým, čo sa deje s touto hviezdou.

Astronómovia budú tieto hviezdy sledovať naďalej. Samozrejme, hviezdy postupom času strácajú svoju jasnosť, ale nie až v takýchto vysokých percentách.

Zdroj: IFL Science,