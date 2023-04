Záhada kvazarov vyriešená

60 ročná záhada astrofyziky, čo spúšťa, zapaľuje kvazar je zdá sa vyriešená. Kvazary sú extrémne jasné, vyžarujú až tisíckrát viac energie ako celá Mliečna dráha. Sú tisíc miliárd krát jasnejšie ako naše Slnko. Ak by takýto kvazar bol vo vzdialenosti 33 svetelných rokov, svietil by na našej oblohe rovnako ako Slnko.

Kvazar je aktívne jadro galaxie. Oblasť okolo supermasívnej čiernej diery v jadre galaxie. 60 rokov sme nevedeli, ako kvazary vznikajú. Niektoré galaxie ich majú a niektoré nie. Poznáme ich státisíce, no nevedeli sme ako vznikajú.

V novom článku zverejnenom v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society jeho autori túto záhadu rozlúskli. Porovnaním pozorovaní 48 kvazarov a ich domácich galaxií so stovkou galaxií bez kvazaru ukázali, že galaxie s kvazarom majú trojnásobnú pravdepodobnosť, že sa zrážajú s inými galaxiami. A teda kvazar vzniká pri zrážke galaxií. V galaxiách je v okolí ich supermasívnych čiernych dier prítomné významné množstvo medzihviezdného plynu, dostatočne vzdialeného od čiernej diery, tak aby s ňou tento plyn neinteragoval. Toto zrážka s inou galaxiou zmení a okolie čiernej diery je zásobované veľkým množstvom plynu ktorý pri jeho páde do čiernej diery produkuje obrovské množstvá energie. Zrodil sa kvazar 🙂

Článok o objave zverejnený v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society nájdete na adrese https://dx.doi.org/10.1093/mnras/stad455

Tlačovú správu Sheffieldskej univerzity k objavu nájdete na adrese https://www.sheffield.ac.uk/news/astronomers-solve-60-year-mystery-quasars-most-powerful-objects-universe

Ilustračný obrázok: Umelecké znázornenie veľmi vzdialeného kvazaru ULAS J1120+0641, s čiernou dierou s hmotnosťou 2 milióny hmotností Slnka. Kredit:ESO/M. Kornmesser

Zdroj: www.sheffield.ac.uk