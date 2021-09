Zabudnite na hry s otvoreným svetom. Preskúmajte otvorený vesmír!

Vedci sprístupnili vesmír v cloude, ktorý môže ktokoľvek preskúmať.

Zabudnite na hry s otvoreným svetom, vedecká komunita vám ponúka preskúmanie vesmíru v cloude a zadarmo. Vesmírna simulácia dostala názov Uchuu (vesmír v japončine). Virtuálny vesmír pozostáva z 2.1 bilióna častíc, čo si pre predstavu môžete premietnuť na kocku s rozmermi 9,63 miliardy svetelných rokov. Táto veľkosť vesmíru predstavuje viditeľnosť do troch štvrtín nami viditeľného univerza. Simulácia sa zameriava hlavne na veľké formácie, čo predstavuje galaxie, galaktické štruktúry, nevysvetliteľné halo v okolí galaktický jadier, za ktoré má byť zodpovedná temná hmota. Vedci chcú pomocou simulácie zisťovať možný osud nášho vesmíru.

Ak by ste chceli skúmať aj planéty, hviezdy a iné exotické objekty, tak budete sklamaný. Tam totiž simulácia nesiaha. Môžete teda rovno zabudnúť na prieskum solárnych systémov v štýle No Man's Sky. Zato ale môžete študovať vesmír od jeho počiatkov, až do súčasnosť. Medzinárodný tím vedcov vytvoril simuláciu vesmíru pomocou najvýkonnejšieho superpočítača pre výskum astronómie - ATERUI II. Tvorba Uchuu si vyžiadala aj svoj čas, vedci na nej pracovali jeden rok, po 48 hodín do mesiaca. Do vývoja bolo zapojených všetkých 40 200 procesorov, pričom boli vygenerované tri Petabajty údajov. To si môžete predstaviť, ako 894 784 853 fotografií s rozlíšením 12 Mpix.

Vedci našťastie skomprimovali tento vesmír do 100 terabajtového katalógu, pričom je dostupný pre každého záujemcu úplne zadarmo.

Zdroj: Phys.org, Uchuu,