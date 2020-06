Zablokovanie 30 dní na Facebooku za jednu fotku Winstona Churchilla?

Áno, je to pravda. Sociálna sieť Facebook, ktorá je často obviňovaná z cenzúry zablokuje používateľský účet za zdieľanie historickej fotky Winstona Churchilla a to až na 30 dní.

Už to „schytalo“ veľa ľudí s a dostali do nemilosti. V USA stále prebiehajú protesty kvôli smrti afroameričana George Floyda, avšak medzitým sa vďaka ľavicovým extrémistom z antifa, anarchistických a teroristických skupín zmenilo na rabovanie a lúpenie, či ničenie sôch. Tie sa rozšírili aj do iných krajín, napríklad do Veľkej Británie pričom zničených bolo viacero sôch (vrátane Winstona Churchilla), niektoré boli aj zhodené do mora. Používatelia si na znak nesúhlasu tohto absurdného konania na protest nastavili ako profilovú fotografiu významného vojvodcu a bývalého štátnika Veľkej Británie Churchilla, kde drží samopal.

Fotografia, za ktorú Facebook banuje používateľov

Zopár ľudí označuje Churchilla za rasistu kvôli niekoľkým výrokom. Ako sa však ukázalo, Facebooku sa tento prístup nepáči a tak sa rozhodol používateľom udeliť 30-dňovú blokáciu príspevkov a verejných publikácií. Americká spoločnosť teda za nastavenej fotografie zavádza cenzúru a používateľov blokuje. O tom sa koniec koncov presvedčil aj majiteľ komunikačné agentúry C&B Tomáš Jirsa a podobne skončila aj celá rada ďalších ľudí.

