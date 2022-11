Za Twitter sa zrejme bude platiť, už tento mesiac !

Určite sa zachytili, že Elon Musk konečne dokončil akvizíciu Twitteru a hneď začal vykonávať personálne čistky.

Zdá sa, že Elon svoju investíciu do Twittru vzal vážne. Nielen, že vyhodil celé vedenie ale aj veľké množstvo zamestnancov, no teraz vyšlo najavo, že ide riešiť problém s botmi po svojom – spoplatní overenie. Zamestnanci majú údajne týždeň na to, aby spustili platené overenie Twitteru. Malo by to fungovať cez platobnú bránu Vine a takéto overenie bude stáť 20 dolárov. Ak to nedokážu do ďalšieho týždňa, tak údajne dostanú „padáka“.

Okrem toho by sa mali zaviesť akési balíky, zatiaľ sa hovorí o jednom – Twitter Blue, ktorý by mal stať 4.99 USD mesačne, a má ponúknuť okrem overenia, že sa jedná o reálneho používateľa tiež pár funkcií naviac, medzi nimi aj overenie „followerov“. O aké sa konkrétne okrem vyššie zmienenej jedná, zatiaľ známe nie je. U nás tento program spustený nie je ale existuje vo vybraných krajinách (Kanada, Austrália, USA) za 2.99 USD už teraz.

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Iný zdroj zase tvrdí, že Twitter Blue bude stáť až 19.99 USD a bude povinný pre tých, ktorý chcú mať overený účet s „fajkou“, teda napríklad politici. V opačnom prípade stratia overenie účtu. Služba má byť údajne spustená už 7. novembra a plošne. Okrem toho sa spomína, že oživený Vine by mohol konkurovať TikToku.

Vzhľadom na to, že Elon Musk zaplatil nemalé peniaze za platformu, je možné, že sa ju bude snažiť oveľa viac monetarizovať. Okrem toho sa špekuluje, že do kúpy bol dotlačený, pretože mu hrozila žaloba zo strany akcionárov. Je známe, že s cenou akcií Twitteru verejne manipuloval a od dohody počiatočne odstúpil.

Zdroj: techspot