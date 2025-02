Za stiahnutie AI DeepSeek do iPhonu môžete ísť do väzenia a k tomu s obrovskou pokutou!

Obchodno-technologická vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou republikou naberá nové rozmery.

DeepSeek, čínsky jazykový model, ktorý sa stal hitom v App Store spoločnosti Apple, sa ocitol v centre pozornosti vďaka novému návrhu zákona, ktorý by mohol jeho používanie v USA výrazne obmedziť. Republikánsky senátor z Missouri, Josh Hawley, predstavil zákon o oddelení schopností americkej umelej inteligencie od Číny z roku 2025, ktorý má za cieľ zakázať šírenie čínskych technológií umelej inteligencie v USA.

Ak by bol zákon schválený, americké podniky by čelili vysokým pokutám za spoluprácu s čínskymi firmami v oblasti umelej inteligencie, investovanie do nich alebo dovoz technológií vyvinutých v Číne. Ešte závažnejšie sú sankcie pre jednotlivcov - stiahnutie modelu umelej inteligencie z Číny, ako je DeepSeek, by mohlo viesť k pokute až 1 milión dolárov a 20 rokom väzenia. Senátor Hawley vo svojom vyhlásení zdôraznil, že cieľom zákona je zabrániť Číne, aby využívala americké technológie proti Spojeným štátom.

Návrh zákona vyvolal obavy z budúcnosti open-source technológií a spolupráce v oblasti umelej inteligencie. Je otázne, ako by sa zákon presadzoval, najmä keď DeepSeek je momentálne jednou z najpopulárnejších aplikácií v americkom App Store. Hoci je osud návrhu zákona neistý, už teraz ovplyvňuje diskusiu o regulácii umelej inteligencie a vzťahoch medzi USA a Čínou v tejto oblasti.

Zdroj: Techspot,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,