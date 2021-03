Za Bitcoiny si už kúpite oficiálne elektromobil TESLA

Tak a máme to tu. Za BitCoiny si viete kúpiť Tesla Model 3 a prekvapivo aj dobre vybavenú verziu.

Elon Musk je veľký zástanca kryptomien ako Bitcoin, XRP či Dogecoin. O to väčší je však aj špekulant. Na druhej strane vieme, že vyhnal cenu Bitcoinu až na 60 000 USD+ a následne nejakú časť predal. Firma TESLA nakupovala Bitcoiny v hodnote vyše 1 miliarda amerických dolárov.





Elon už skôr avizoval, že bude akceptovať kryptomeny ako platidlo. Po novom si viete kúpiť Tesla Model 3 za Bitcoiny, za iné kryptomeny zatiaľ nie. Oficiálne to avizoval dnes prostredníctvom Twitteru. Ak máte Bitcoiny, ešte sa netešte. Zatiaľ to platí len pre amerických občanov. Tesla má údajne vyriešené aj priame platby aby vedela spárovať jednotlivých zákazníkov.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.