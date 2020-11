Za 10 rokov bude v anglickej armáde slúžiť až 30 000 robotov

Britský generál Nick Carter počas rozhovoru pre Sky News uviedol, že v roku 2030 by štvrtinu britskej armády mohli tvoriť roboty.

Takmer každá veľká armáda na svete v súčasnosti používa drony, robotické vozidlá a zariadenia viac ako kedykoľvek predtým. Veľká Británia sa však zamýšľa nad oveľa rozsiahlejším používaním technologických prostriedkov, takmer ako v sci-fi filmoch. Veliteľ britských ozbrojených síl generál Sir Nick Carter pre Sky News uviedol, že verí, že štvrtinu národnej armády môžu tvoriť roboty už pred alebo počas 30-tych rokov 20. storočia.

„Myslím si, že môžeme mať armádu 120 000 vojakov, z ktorých 30 000 by mohli byť roboty,“ povedal Carter počas rozhovoru pre Sky News. Podľa Engadget by roboty mohli slúžiť v blízkosti prvej línie alebo priamo v nej pri budúcich konfliktoch.

Nie je veľkým prekvapením, že sa britská armáda priklonila k robotom v oblasti obrany krajiny. Jej armáda mala už teraz ťažkosti s naplnením náborových cieľov - dosiahla iba počtu 73 870 vycvičených vojakov (očakávaných bolo 82 050). Roboty by mohli vyplniť túto medzeru a zároveň by tým znížili závislosť na ľudských vojakoch.

Nikto zatiaľ s určitosťou nevie, aké konkrétne úlohy budú roboty obsadzovať. Množstvo ľudí je proti autonómnym „vraždiacim robotom“. Zatiaľ však nie je zrejmé, či roboty budú plne autonómne, alebo budú vyžadovať ľudskú interakciu. Otázkou tiež zostáva, aká veľká by ľudská interakcia bola. Na ovládanie každého jedného robota zvlášť by armáda nemusela mať dostatok ľudí, aj keď je možné, že do armády by sa prihlásilo viac ľudí, keby vedeli, že nebudú priamo fyzicky čeliť útoku. Podobný problém s autonómiou nastal už pri používaní dronov v armádach. Tie nakoniec tiež nezostali plne autonómne - potrebujú, aby ich operátori buď priamo ovládali alebo vykonávali kritické rozhodnutia (napríklad pred zahájením útoku). Ani takéto riešenie by však v prípade vojny nemuselo byť efektívne. Pravdepodobné teda je, že ak sa plne automatizované roboty naozaj dostanú do armády, budú riadiť iba nákladné vozidlá, slúžiť ako skauti alebo vykonávať iné neozbrojené činnosti. Ako uvádza Engadget, z logistického hľadiska by tým roboty boli schopné pomôcť ľudským vojakom zamerať sa na boj. Boje robotov proti robotom však tak skoro pravdepodobne nenastanú.

Zdroje: Sky News, Engadget