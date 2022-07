Z OnePlus Nord sa má stať len Nord

Výrobca OnePlus má uvažovať o rozdelení značiek.

Značka Nord sa prvýkrát objavila v roku 2020, pričom výrobca OnePlus týmto definoval cenovo dostupnejšie smartfóny s dobrým pomerom cena/výkon. Lenže podľa nedávnych informácií má spoločnosť OnePlus uvažovať nad oddelením značky Nord. Vďaka tomu by došlo k vytvoreniu samostatnej firmy s vlastným vývojovým tímom. Nová spoločnosť by mala vyrábať okrem smartfónov aj fitness náramky, televízory, inteligentné hodinky, power banky a iné ďalšie príslušenstvo. Tu ale oddelenie nekončí, pretože značka Nord by mala prísť aj s vlastnou nadstavbou, ktorá by mala definovať túto spoločnosť.

Nová spoločnosť by mala byť naďalej orientovaná na zákazníkov, ktorí nevyžadujú takmer bezhraničný výkon. Cena zariadení by mala začínať zhruba na úrovni 185 eur. V prípade prémiových smartfónov by mala cena začínať na 433 eurách. Zaujímavosťou na oddelení má byť to, že vývoj aj výroba by mala prebiehať v Indii. K uniknutým informáciám sa zatiaľ spoločnosť OnePlus nevyjadrila. Je však pravdepodobné, že "matka" firmy OnePlus - BBK Electronics chce svojim spôsobom okopírovať spoločnosť Xiaomi, nakoľko tento výrobca má hneď niekoľko značiek orientovaných na rôzne cenové hladiny.

Zdroj: Neowin,