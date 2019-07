Z každého rožku trošku - Xiaomi pre každého

Xiaomi pochopilo jednu vec - ľudia potrebujú pre svoje každodenné potreby rôzne veci. Od vysávačov, cez hodinky, telefóny až po rôzne hračky. Dnes sa pozrieme na zopár zaujímavostí, ktoré vám môžu pomôcť každý deň.

Novinkou v portfóliu Xiaomi sú bluetooth slúchadlá Air Dots, ktoré stoja 44 eur a sú dostupné z EU skladu. Tie sa predávajú v bielej aj čiernej farbe. Slúchadlá sa predávajú priamo s nabíjacím boxom - Air dots stačí jednoducho vložiť na svoje miesta a box pripojiť USB káblikom. Slúchadlá vydržía na jedno nabitie až 4-5 hodín prehrávania hudby.

Čo tak niečo z oblasti zdravia? Xiaomi má v ponuke jednoduchý glukózový merač, ktorý stojí iba 32 eur.

Meranie prebieha pichnutím sa do prsta a následného vloženia testovacieho pásika do merača. Balenie obsahuje 100 testovacích vzoriek a do pamäti zariadenia sa vie uložiť až 500 meraní.

Zabezpečenie dverí pomocou PIN kódu alebo odtlačkov prstov? Aj na to má Xiaomi riešenie v podobe zámku na dvere - Mijia Smart Lock. Zámok ponúka otváranie dverí pomocou PIN kódu, skenu odtlačku prsta, bluetooth a NFC. Tento zámok od Xiaomi stojí 252 eur a môžete ho použiť aj pre ľavé aj pravé otváranie dverí.

Inteligentná Rubikova kocka, ktorá si pamätá vaše ťahy? Xiaomi Giiker V2 stojí 24 eur (zľavový kupón: 3DYN7HAM) a pomocou aplikácie, ktorá analyzuje vaše ťahy si jej skladanie môžete zdokonaliť. Batéria v Giiker V2 vydrží až 12 mesiacov.

Neustále sedíte v aute, ktoré je z vnútra zaprášené a už vás nebaví dýchať takýto vzduch? Xiaomi má čistiku vzduchu aj do auta. Tento malý čistič vzduchu dokáže prefiltrovať vzduch v aute za 3 až 7 minút, má dva ventilátory a monitorovať čistotu vzduchu viete cez aplikáciu. Xiaomi čistička stojí teraz len 71 eur.

Inteligentné vysávače od Xiaomi poznáte, tyčové možno nie. Xiaomi Jimmy JV51 stojí 150 (zľavový kupón: 3EQOGGCG) eur, má HEPA filter, váži len 1.46kg a na jedno nabitie dokáže pracovať 45 minút. Vysávač je navyše dostupný z EU skladu.

Ak vás baví stavanie a programovanie, Xiaomi má v ponuke robota, ktorý spĺňa obe veci. Xiaomi Mi Rabbit je hračkou pre dospelých aj deti. Na skladanie máte k dispozícii 1086 častí. Aktuálne stojí Mi Rabbit 106 eur.

Robota môžete ovládať pomocou telefónu alebo hlasu.

Chýbajú vám senzory tlaku v pneumatikách? Xiaomi 70Mai tento problém okamžite vyrieši. S presnosťou 0.1 baru sa môžete spoľahnúť na presné merania. Zariadenie môžete dobíjať cez USB alebo malé solárne panely, ktoré sú priamo na zariadení. Cena tohoto zaujímavého riešenia je 68 eur.

