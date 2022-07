YouTuber si postavil PlayStation 5 Slim

Modderovi sa podarilo prerobiť pôvodné PlayStation 5 na neexistujúci model.

YouTuberovi a modderovi DIY Perksovi sa podarilo prerobiť klasickú hernú konzolu Sony PlayStation 5 na štíhlejšiu verziu PlayStation 5 Slim, ktorá zatiaľ ešte neexistuje. Perks pre túto úpravu kompletne rozobral a výrazne upravil "vnútornosti" hernej konzoly. Pritom veľa dielov nahradil podobnými a niečo si bol nútený vyrobiť sám, vrátane úplne nového krytu konzoly. Úprava si žiadala aj výraznú zmenu chladenia, ktoré je namiesto vzduchového vodné. Niektoré komponenty chladenia a napájanie bol modder nútený umiestniť mimo konzolu do samostatného puzdra.

Toto puzdro je možné umiestniť na stenu za televízor. Lenže kým sa youtuberovi podarilo konzolu sfunkčniť, tak to chvíľu trvalo. Nanešťastie sa Perksovi podarilo vyrobiť účinnejší chladiaci systém, než ten, ktorý má originálna herná konzola PlayStation 5. Ak niekedy príde na trh "slim" verzia hernej konzoly, určite bude stáť za to porovnať si riešenia spoločnosti Sony a youtubera Perksa. V prípade, že si budete chcieť prerobiť aj vašu konzolu podľa slov moddera, tak to nebude prechádzka ružovou záhradou.

Zdroj: Engadged,